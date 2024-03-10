10 марта 2024

В Раде предрекли новые перестановки в руководстве ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, всу
Скорее всего, будут изменения в руководстве Воздушных сил ВСУ Фото:

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) и в Военно-морских силах Украины (ВМС) возможны новые кадровые перестановки. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Скорее всего, будут изменения в руководстве Воздушных сил ВСУ…Но есть такие слухи, что и в ВМС, и в Воздушных силах будут изменения», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Какие именно изменения могут произойти в военном командовании Украины, он не уточнил.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля уволил с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк перечислил четыре причины увольнения Залужного. В том числе, необходимость найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу, пишет RT.

Также с должности начальника Генштаба ВСУ был снят Сергей Шаптала. Зеленский уволил с должности командующего силами логистики ВСУ Олега Гуляка, с должности командующего силами поддержки ВСУ был снят Дмитрий Герега.

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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) и в Военно-морских силах Украины (ВМС) возможны новые кадровые перестановки. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «Скорее всего, будут изменения в руководстве Воздушных сил ВСУ…Но есть такие слухи, что и в ВМС, и в Воздушных силах будут изменения», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Какие именно изменения могут произойти в военном командовании Украины, он не уточнил. Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля уволил с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк перечислил четыре причины увольнения Залужного. В том числе, необходимость найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу, пишет RT. Также с должности начальника Генштаба ВСУ был снят Сергей Шаптала. Зеленский уволил с должности командующего силами логистики ВСУ Олега Гуляка, с должности командующего силами поддержки ВСУ был снят Дмитрий Герега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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