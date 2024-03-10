В мире Украина В Раде предрекли новые перестановки в руководстве ВСУ 11 марта 2024 в 01:32 Размер текста - 17 + Скорее всего, будут изменения в руководстве Воздушных сил ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины В Вооруженных силах Украины (ВСУ) и в Военно-морских силах Украины (ВМС) возможны новые кадровые перестановки. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «Скорее всего, будут изменения в руководстве Воздушных сил ВСУ…Но есть такие слухи, что и в ВМС, и в Воздушных силах будут изменения», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Какие именно изменения могут произойти в военном командовании Украины, он не уточнил. Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля уволил с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк перечислил четыре причины увольнения Залужного. В том числе, необходимость найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу, пишет RT. Также с должности начальника Генштаба ВСУ был снят Сергей Шаптала. Зеленский уволил с должности командующего силами логистики ВСУ Олега Гуляка, с должности командующего силами поддержки ВСУ был снят Дмитрий Герега. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) и в Военно-морских силах Украины (ВМС) возможны новые кадровые перестановки. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «Скорее всего, будут изменения в руководстве Воздушных сил ВСУ…Но есть такие слухи, что и в ВМС, и в Воздушных силах будут изменения», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Какие именно изменения могут произойти в военном командовании Украины, он не уточнил. Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля уволил с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк перечислил четыре причины увольнения Залужного. В том числе, необходимость найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу, пишет RT. Также с должности начальника Генштаба ВСУ был снят Сергей Шаптала. Зеленский уволил с должности командующего силами логистики ВСУ Олега Гуляка, с должности командующего силами поддержки ВСУ был снят Дмитрий Герега. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям