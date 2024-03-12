Полицейские нашли подростков, устроивших массовую драку с ножами в Нижнем Тагиле

12 марта 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Полицейские организовали проверку по факту массовой драки Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Полицейские нашли некоторых парней, устроивших массовую драку с ножами и битами в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Ими оказались 16-летние школьники, один из них состоит на учете в ПДН за распитие спиртного, сказал URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Представители отдела полиции №18 МУ МВД „Нижнетагильское“, выезжавшие на место происшествия, установили личности ряда молодых людей-участников произошедшего инцидента. Это местные 16-летние учащиеся школ, один из которых состоит на учете в ПДН за употребление алкоголя. Двум подросткам потребовалась медпомощь», — пояснил Горелых. Полицейские продолжают искать других участников потасовки, и выяснять причины конфликта. Никто из парней не обращался в полицию. «По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметил Горелых. Драка произошла 9 марта. Разъяренная толпа стояла под окнами многоэтажки. По словам очевидцев, в руках у некоторых были биты и ножи. Часть ребят сбежала с места происшествия, других запинывали ногами.

Полицейские нашли некоторых парней, устроивших массовую драку с ножами и битами в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Ими оказались 16-летние школьники, один из них состоит на учете в ПДН за распитие спиртного, сказал URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Представители отдела полиции №18 МУ МВД „Нижнетагильское“, выезжавшие на место происшествия, установили личности ряда молодых людей-участников произошедшего инцидента. Это местные 16-летние учащиеся школ, один из которых состоит на учете в ПДН за употребление алкоголя. Двум подросткам потребовалась медпомощь», — пояснил Горелых. Полицейские продолжают искать других участников потасовки, и выяснять причины конфликта. Никто из парней не обращался в полицию. «По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметил Горелых. Драка произошла 9 марта. Разъяренная толпа стояла под окнами многоэтажки. По словам очевидцев, в руках у некоторых были биты и ножи. Часть ребят сбежала с места происшествия, других запинывали ногами.