Полицейские нашли подростков, устроивших массовую драку с ножами в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полицейский, шеврон полиция
Полицейские организовали проверку по факту массовой драки Фото:

Полицейские нашли некоторых парней, устроивших массовую драку с ножами и битами в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Ими оказались 16-летние школьники, один из них состоит на учете в ПДН за распитие спиртного, сказал URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Представители отдела полиции №18 МУ МВД „Нижнетагильское“, выезжавшие на место происшествия, установили личности ряда молодых людей-участников произошедшего инцидента. Это местные 16-летние учащиеся школ, один из которых состоит на учете в ПДН за употребление алкоголя. Двум подросткам потребовалась медпомощь», — пояснил Горелых. Полицейские продолжают искать других участников потасовки, и выяснять причины конфликта.

Никто из парней не обращался в полицию. «По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметил Горелых.

Драка произошла 9 марта. Разъяренная толпа стояла под окнами многоэтажки. По словам очевидцев, в руках у некоторых были биты и ножи. Часть ребят сбежала с места происшествия, других запинывали ногами.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские нашли некоторых парней, устроивших массовую драку с ножами и битами в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Ими оказались 16-летние школьники, один из них состоит на учете в ПДН за распитие спиртного, сказал URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Представители отдела полиции №18 МУ МВД „Нижнетагильское“, выезжавшие на место происшествия, установили личности ряда молодых людей-участников произошедшего инцидента. Это местные 16-летние учащиеся школ, один из которых состоит на учете в ПДН за употребление алкоголя. Двум подросткам потребовалась медпомощь», — пояснил Горелых. Полицейские продолжают искать других участников потасовки, и выяснять причины конфликта. Никто из парней не обращался в полицию. «По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметил Горелых. Драка произошла 9 марта. Разъяренная толпа стояла под окнами многоэтажки. По словам очевидцев, в руках у некоторых были биты и ножи. Часть ребят сбежала с места происшествия, других запинывали ногами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...