12 марта 2024

Автозавод в Миассе увеличит в два раза выпуск грузовиков с компонентами из Китая

© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовик производства ATM NV завода. Сток
Завод нарастит выпуск и локализацию производства Фото:

Автозавод «АМТ Н.В.» в Миассе (Челябинская область) в два раза увеличит в 2024 году выпуск грузовиков. Как сообщили официальном паблике предприятия, в планах значится производство 1700 автомобилей.

«В 2024 году планируем произвести 1700 автомобилей. Это практически на 25% выше уровня успешного для завода 2013 года», — рассказали URA.RU в паблике компании.

Согласно сайту компании, предприятие выпускает легкие, средние и тяжелые грузовики, прицепы и надстройки. В 2023 году на «АМТ Н.В.» произвели 758 автомобилей. Техника выпускается совместно с компанией Hongyan, входящего в структуру машиностроительного концерна SAIC.

В паблике соцсети «ВКонтакте» отмечено, что на заводе работают две сборочные линии: на одной ведется сборка ходовой части, на второй монтируются двигатели и кабины. На отдельном участке монтируют спецнадстройки: сортиментовозные платформы и самосвальные кузова.

В течение года локализация производства увеличится. На предприятии готовят к перезапуску сварочный и окрасочный комплексы. Завод перезапустит самостоятельное изготовление кабин. Ранее их выпуск вели в рамках сотрудничества с итальянским Iveco.

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Автозавод «АМТ Н.В.» в Миассе (Челябинская область) в два раза увеличит в 2024 году выпуск грузовиков. Как сообщили официальном паблике предприятия, в планах значится производство 1700 автомобилей. «В 2024 году планируем произвести 1700 автомобилей. Это практически на 25% выше уровня успешного для завода 2013 года», — рассказали URA.RU в паблике компании. Согласно сайту компании, предприятие выпускает легкие, средние и тяжелые грузовики, прицепы и надстройки. В 2023 году на «АМТ Н.В.» произвели 758 автомобилей. Техника выпускается совместно с компанией Hongyan, входящего в структуру машиностроительного концерна SAIC. В паблике соцсети «ВКонтакте» отмечено, что на заводе работают две сборочные линии: на одной ведется сборка ходовой части, на второй монтируются двигатели и кабины. На отдельном участке монтируют спецнадстройки: сортиментовозные платформы и самосвальные кузова. В течение года локализация производства увеличится. На предприятии готовят к перезапуску сварочный и окрасочный комплексы. Завод перезапустит самостоятельное изготовление кабин. Ранее их выпуск вели в рамках сотрудничества с итальянским Iveco.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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