Автозавод в Миассе увеличит в два раза выпуск грузовиков с компонентами из Китая

13 марта 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Завод нарастит выпуск и локализацию производства Фото: Официальный сайт автозавода «АМТ Н.В.» Автозавод «АМТ Н.В.» в Миассе (Челябинская область) в два раза увеличит в 2024 году выпуск грузовиков. Как сообщили официальном паблике предприятия, в планах значится производство 1700 автомобилей. «В 2024 году планируем произвести 1700 автомобилей. Это практически на 25% выше уровня успешного для завода 2013 года», — рассказали URA.RU в паблике компании. Согласно сайту компании, предприятие выпускает легкие, средние и тяжелые грузовики, прицепы и надстройки. В 2023 году на «АМТ Н.В.» произвели 758 автомобилей. Техника выпускается совместно с компанией Hongyan, входящего в структуру машиностроительного концерна SAIC. В паблике соцсети «ВКонтакте» отмечено, что на заводе работают две сборочные линии: на одной ведется сборка ходовой части, на второй монтируются двигатели и кабины. На отдельном участке монтируют спецнадстройки: сортиментовозные платформы и самосвальные кузова. В течение года локализация производства увеличится. На предприятии готовят к перезапуску сварочный и окрасочный комплексы. Завод перезапустит самостоятельное изготовление кабин. Ранее их выпуск вели в рамках сотрудничества с итальянским Iveco.

Автозавод «АМТ Н.В.» в Миассе (Челябинская область) в два раза увеличит в 2024 году выпуск грузовиков. Как сообщили официальном паблике предприятия, в планах значится производство 1700 автомобилей. «В 2024 году планируем произвести 1700 автомобилей. Это практически на 25% выше уровня успешного для завода 2013 года», — рассказали URA.RU в паблике компании. Согласно сайту компании, предприятие выпускает легкие, средние и тяжелые грузовики, прицепы и надстройки. В 2023 году на «АМТ Н.В.» произвели 758 автомобилей. Техника выпускается совместно с компанией Hongyan, входящего в структуру машиностроительного концерна SAIC. В паблике соцсети «ВКонтакте» отмечено, что на заводе работают две сборочные линии: на одной ведется сборка ходовой части, на второй монтируются двигатели и кабины. На отдельном участке монтируют спецнадстройки: сортиментовозные платформы и самосвальные кузова. В течение года локализация производства увеличится. На предприятии готовят к перезапуску сварочный и окрасочный комплексы. Завод перезапустит самостоятельное изготовление кабин. Ранее их выпуск вели в рамках сотрудничества с итальянским Iveco.