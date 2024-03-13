В ХМАО изъяли крупную партию наркотиков

В Лангепасе (ХМАО) у наркосбытчика во время осмотра автомобиля изъяли шестикилограммовый пакет с наркотиками. Местного жителя задержала полиция, сообщили в ведомстве.
«Сотрудниками по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления МВД совместно с коллегами ОМВД России по Лангепасу задержан 42-летний местный житель. Сотрудники полиции изъяли ранее размещенные закладки массой 2,706 граммов. В ходе осмотра автомобиля найден зип-лок — пакет с 6,041 граммов наркотиков», — написала полиция ХМАО в telegram-канале. Там уточнили, что наркотики были синтетическими.
Задержанный признался, что неизвестный передал ему путем тайника-закладки наркотики, которые он расфасовал в зип-пакеты и разместил на территории города. Сообщалось, что в целях заработка в одном из мессенджеров мужчина вступил в сговор с неизвестным, который ранее продавал ему наркотики. Согласно распределению ролей, неизвестный осуществил поставку товара, который подозреваемый должен сбыть.
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