13 марта 2024

В ХМАО изъяли крупную партию наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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У жителя Лангепаса изъяли шестикилограммовый пакет наркотиков Фото:

В Лангепасе (ХМАО) у наркосбытчика во время осмотра автомобиля изъяли шестикилограммовый пакет с наркотиками. Местного жителя задержала полиция, сообщили в ведомстве.

«Сотрудниками по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления МВД совместно с коллегами ОМВД России по Лангепасу задержан 42-летний местный житель. Сотрудники полиции изъяли ранее размещенные закладки массой 2,706 граммов. В ходе осмотра автомобиля найден зип-лок — пакет с 6,041 граммов наркотиков», — написала полиция ХМАО в telegram-канале. Там уточнили, что наркотики были синтетическими.

Задержанный признался, что неизвестный передал ему путем тайника-закладки наркотики, которые он расфасовал в зип-пакеты и разместил на территории города. Сообщалось, что в целях заработка в одном из мессенджеров мужчина вступил в сговор с неизвестным, который ранее продавал ему наркотики. Согласно распределению ролей, неизвестный осуществил поставку товара, который подозреваемый должен сбыть.

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В Лангепасе (ХМАО) у наркосбытчика во время осмотра автомобиля изъяли шестикилограммовый пакет с наркотиками. Местного жителя задержала полиция, сообщили в ведомстве. «Сотрудниками по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления МВД совместно с коллегами ОМВД России по Лангепасу задержан 42-летний местный житель. Сотрудники полиции изъяли ранее размещенные закладки массой 2,706 граммов. В ходе осмотра автомобиля найден зип-лок — пакет с 6,041 граммов наркотиков», — написала полиция ХМАО в telegram-канале. Там уточнили, что наркотики были синтетическими. Задержанный признался, что неизвестный передал ему путем тайника-закладки наркотики, которые он расфасовал в зип-пакеты и разместил на территории города. Сообщалось, что в целях заработка в одном из мессенджеров мужчина вступил в сговор с неизвестным, который ранее продавал ему наркотики. Согласно распределению ролей, неизвестный осуществил поставку товара, который подозреваемый должен сбыть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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