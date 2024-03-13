В ХМАО мама с бабушкой заплатят почти 500 тысяч рублей за издевательство над ребенком

В Югорске маму и бабушку осудили за избиение ребенка

14 марта 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Приговор вступил в законную силу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Югорске (ХМАО) суд приговорил маму и бабушку к условному сроку и обязал выплатить ребенку компенсацию за домашнее насилие. Информация об этом была опубликована в tg-канале Суды Югры. «Используя свое превосходство над ребенком, по незначительному поводу в качестве наказания они наносили удары по различным частям тела ребенка. При этом бабушка нередко использовала подручные средства — тряпку и веник. Кроме того, женщины запирали малолетнего ребенка в туалетной комнате и оставляли его без света, воды и еды, при этом дверь снаружи запирали на щеколду, тем самым лишали ребенка свободы», — указано в сообщении. При этом отмечается, что мать ребенка по месту жительства характеризуется отрицательно и не раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нарушение общественного порядка, ранее судима. «Стоит отметить, что она лишена родительских прав в отношении троих несовершеннолетних детей. Каждой из них было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с тем же испытательным сроком. Кроме того, был частично удовлетворен гражданский иск прокурора о компенсации морального вреда, в пользу несовершеннолетнего ребенка с матери было взыскано 250 000 рублей, с бабушки — 200 000 рублей», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО суд вынес приговор матери, которая избивала двухлетнего сына. Суд приговорил жительницу Радужного к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 20 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Югорске (ХМАО) суд приговорил маму и бабушку к условному сроку и обязал выплатить ребенку компенсацию за домашнее насилие. Информация об этом была опубликована в tg-канале Суды Югры. «Используя свое превосходство над ребенком, по незначительному поводу в качестве наказания они наносили удары по различным частям тела ребенка. При этом бабушка нередко использовала подручные средства — тряпку и веник. Кроме того, женщины запирали малолетнего ребенка в туалетной комнате и оставляли его без света, воды и еды, при этом дверь снаружи запирали на щеколду, тем самым лишали ребенка свободы», — указано в сообщении. При этом отмечается, что мать ребенка по месту жительства характеризуется отрицательно и не раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нарушение общественного порядка, ранее судима. «Стоит отметить, что она лишена родительских прав в отношении троих несовершеннолетних детей. Каждой из них было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с тем же испытательным сроком. Кроме того, был частично удовлетворен гражданский иск прокурора о компенсации морального вреда, в пользу несовершеннолетнего ребенка с матери было взыскано 250 000 рублей, с бабушки — 200 000 рублей», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО суд вынес приговор матери, которая избивала двухлетнего сына. Суд приговорил жительницу Радужного к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 20 тысяч рублей.