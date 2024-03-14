Спасатели раскрыли, когда в ХМАО взорвут лед на реках

МЧС: взрывные работы на реках Ханты-Мансийского района проведут в апреле
© Служба новостей «URA.RU»
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Подрыв льда в Аше перед половодьем. Обработано. Челябинск, подготовка к паводку, подрыв льда, взрыв
В Ханты-Мансийском районе в апреле взорвут лед Фото:

В апреле на реке Иртыш в Ханты-Мансийском районе спасатели будут производить подрыв льда, чтобы подготовить русло к ледоходу. О том, как будут проходить работы, корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе окружного МЧС.

«На реке Иртыш в Ханты-Мансийском районе, в зависимости от режима таяния, будут произведены работы по подрыву льда. Предварительно запланированы они в апреле. Традиционно, места подрыва — там где есть излучина, рядом с населенными пунктами, в местах ледовых переправ. В этих местах толщина льда, как правило, больше, что может способствовать затору при ледоходе», — рассказали в пресс-службе МЧС Югры.

Все подрывные работы будут выполнены лицензированными специалистами после получения всех необходимых разрешений. Перед проведением подрывов, спасатели обеспечивают все меры безопасности.

Ранее URA.RU писало о том, что в 2023 году ледоход на реке Иртыш в ХМАО начался 24 апреля. Лед тронулся в районе Горноправдинска Ханты-Мансийского района, в 225 километрах от устья реки.

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В апреле на реке Иртыш в Ханты-Мансийском районе спасатели будут производить подрыв льда, чтобы подготовить русло к ледоходу. О том, как будут проходить работы, корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе окружного МЧС. «На реке Иртыш в Ханты-Мансийском районе, в зависимости от режима таяния, будут произведены работы по подрыву льда. Предварительно запланированы они в апреле. Традиционно, места подрыва — там где есть излучина, рядом с населенными пунктами, в местах ледовых переправ. В этих местах толщина льда, как правило, больше, что может способствовать затору при ледоходе», — рассказали в пресс-службе МЧС Югры. Все подрывные работы будут выполнены лицензированными специалистами после получения всех необходимых разрешений. Перед проведением подрывов, спасатели обеспечивают все меры безопасности. Ранее URA.RU писало о том, что в 2023 году ледоход на реке Иртыш в ХМАО начался 24 апреля. Лед тронулся в районе Горноправдинска Ханты-Мансийского района, в 225 километрах от устья реки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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