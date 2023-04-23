В ХМАО начался ледоход

Лед начал движение по реке Иртыш в районе Горноправдинска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО на реке Иртыш начался ледоход. МЧС округа на официальном сайте сообщает, что движение льда началось в районе Горноправдинска Ханты-Мансийского района, в 225 километрах от устья реки.

«В районе Горноправдинска Ханты-Мансийского района на реке Иртыш находится так называемая „голова“ ледохода, до устья реки осталось 225 километров. Вскрытие реки проходит планомерно, уровни воды в пределах нормальных для этого периода значений», — указано в публикации.

По Оби ледоход до ХМАО еще не дошел: до границы округа осталось 886 км. МЧС предупреждает жителей региона, что на всех реках региона интенсивно тает лед, поэтому выход на водоемы запрещен.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО рыбак провалился под лед. Он ушел в полынью по пояс, но смог выбраться.