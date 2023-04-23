23 апреля 2023
22 апреля 2023

В ХМАО начался ледоход

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледоход на Оби. Сургут, набережная, ледоход, обь
Лед начал движение по реке Иртыш в районе Горноправдинска Фото:

В ХМАО на реке Иртыш начался ледоход. МЧС округа на официальном сайте сообщает, что движение льда началось в районе Горноправдинска Ханты-Мансийского района, в 225 километрах от устья реки.

«В районе Горноправдинска Ханты-Мансийского района на реке Иртыш находится так называемая „голова“ ледохода, до устья реки осталось 225 километров. Вскрытие реки проходит планомерно, уровни воды в пределах нормальных для этого периода значений», — указано в публикации.

По Оби ледоход до ХМАО еще не дошел: до границы округа осталось 886 км. МЧС предупреждает жителей региона, что на всех реках региона интенсивно тает лед, поэтому выход на водоемы запрещен.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО рыбак провалился под лед. Он ушел в полынью по пояс, но смог выбраться.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО на реке Иртыш начался ледоход. МЧС округа на официальном сайте сообщает, что движение льда началось в районе Горноправдинска Ханты-Мансийского района, в 225 километрах от устья реки. «В районе Горноправдинска Ханты-Мансийского района на реке Иртыш находится так называемая „голова“ ледохода, до устья реки осталось 225 километров. Вскрытие реки проходит планомерно, уровни воды в пределах нормальных для этого периода значений», — указано в публикации. По Оби ледоход до ХМАО еще не дошел: до границы округа осталось 886 км. МЧС предупреждает жителей региона, что на всех реках региона интенсивно тает лед, поэтому выход на водоемы запрещен. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО рыбак провалился под лед. Он ушел в полынью по пояс, но смог выбраться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...