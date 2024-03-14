Глава «дочки» «Газпрома» в ХМАО проголосовал на выборах президента РФ. Видео

15 марта 2024 в 08:18 Размер текста - 17 +

Глава «Газпром трансгаз Сургута» проголосовал на выборах президента РФ одним из первых Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Генеральный директор компании «Газпром трансгаз Сургут» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) Олег Ваховский проголосовал на выборах президента РФ. Корреспондент URA.RU с избирательного участка в Сургуте сообщил, что он пришел на участок одним из первых. «Голосовать — это наш гражданский долг. Газовики и нефтяники всегда очень активно принимают участие в выборе руководителей нашей страны, ответственно к этому подходят. Что касается сегодняшних выборов: мы живем в непростое время, западные страны хотят поражения России, поэтому надо выбрать президента, который защитит нашу страну и обеспечит ее развитие, благосостояние и хорошее будущее для наших детей. Человек, который станет новым президентом нашей страны, должен знать, что он опирается всех жителей, поэтому надо придти и проголосовать. Я сам это понимаю, и поэтому сразу с утра пришел выполнить свой гражданский долг, проголосовать за президента Российской Федерации», — сказал Ваховский. Он принял участие в викторине «Достижения Югры». Глава «Газпром трансгаз Сургута» выиграл сувенирную монету с надписью «Югра». Олег Ваховский получает бюллетень для голосования Фото: URA.RU Автор видео: URA.RU Автор видео: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный директор компании «Газпром трансгаз Сургут» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) Олег Ваховский проголосовал на выборах президента РФ. Корреспондент URA.RU с избирательного участка в Сургуте сообщил, что он пришел на участок одним из первых. «Голосовать — это наш гражданский долг. Газовики и нефтяники всегда очень активно принимают участие в выборе руководителей нашей страны, ответственно к этому подходят. Что касается сегодняшних выборов: мы живем в непростое время, западные страны хотят поражения России, поэтому надо выбрать президента, который защитит нашу страну и обеспечит ее развитие, благосостояние и хорошее будущее для наших детей. Человек, который станет новым президентом нашей страны, должен знать, что он опирается всех жителей, поэтому надо придти и проголосовать. Я сам это понимаю, и поэтому сразу с утра пришел выполнить свой гражданский долг, проголосовать за президента Российской Федерации», — сказал Ваховский. Он принял участие в викторине «Достижения Югры». Глава «Газпром трансгаз Сургута» выиграл сувенирную монету с надписью «Югра». Автор видео: URA.RU Автор видео: URA.RU