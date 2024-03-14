14 марта 2024

Глава «дочки» «Газпрома» в ХМАО проголосовал на выборах президента РФ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город зимой. Сургут, газпром трансгаз сургут
Глава «Газпром трансгаз Сургута» проголосовал на выборах президента РФ одним из первых Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Генеральный директор компании «Газпром трансгаз Сургут» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) Олег Ваховский проголосовал на выборах президента РФ. Корреспондент URA.RU с избирательного участка в Сургуте сообщил, что он пришел на участок одним из первых.

«Голосовать — это наш гражданский долг. Газовики и нефтяники всегда очень активно принимают участие в выборе руководителей нашей страны, ответственно к этому подходят. Что касается сегодняшних выборов: мы живем в непростое время, западные страны хотят поражения России, поэтому надо выбрать президента, который защитит нашу страну и обеспечит ее развитие, благосостояние и хорошее будущее для наших детей. Человек, который станет новым президентом нашей страны, должен знать, что он опирается всех жителей, поэтому надо придти и проголосовать. Я сам это понимаю, и поэтому сразу с утра пришел выполнить свой гражданский долг, проголосовать за президента Российской Федерации», — сказал Ваховский.

Он принял участие в викторине «Достижения Югры». Глава «Газпром трансгаз Сургута» выиграл сувенирную монету с надписью «Югра».

Олег Ваховский получает бюллетень для голосования
Олег Ваховский получает бюллетень для голосования
Фото:

Автор видео: URA.RU

Автор видео: URA.RU

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Генеральный директор компании «Газпром трансгаз Сургут» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) Олег Ваховский проголосовал на выборах президента РФ. Корреспондент URA.RU с избирательного участка в Сургуте сообщил, что он пришел на участок одним из первых. «Голосовать — это наш гражданский долг. Газовики и нефтяники всегда очень активно принимают участие в выборе руководителей нашей страны, ответственно к этому подходят. Что касается сегодняшних выборов: мы живем в непростое время, западные страны хотят поражения России, поэтому надо выбрать президента, который защитит нашу страну и обеспечит ее развитие, благосостояние и хорошее будущее для наших детей. Человек, который станет новым президентом нашей страны, должен знать, что он опирается всех жителей, поэтому надо придти и проголосовать. Я сам это понимаю, и поэтому сразу с утра пришел выполнить свой гражданский долг, проголосовать за президента Российской Федерации», — сказал Ваховский. Он принял участие в викторине «Достижения Югры». Глава «Газпром трансгаз Сургута» выиграл сувенирную монету с надписью «Югра». Автор видео: URA.RU Автор видео: URA.RU
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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