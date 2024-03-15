В соцсетях запустили слух о вбросе бюллетеней в Воронеже

Слух о вбросе бюллетеней в Воронеже оказался ложью

15 марта 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

В распространяемом сообщении говорится, что бюллетени якобы находились в урне еще до открытия избирательного участка (архивный снимок) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях расходится информация о вбросе бюллетеней до начала голосования на одном из избирательных участков Воронежа в ходе выборов президента РФ. Однако эта новость не соответствует действительности. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа» по проверке данных. В фейковых сообщении говорится, что до начала голосования в урне уже были бюллетени. «Воронеж, еще до открытия избирательного участка в урну успели накидать бюллетеней. Наш наблюдатель потребовал их убрать оттуда, и комиссия подчинилась», — говорится в постах. Однако в telegram-канале «Выборный» есть видео заместителя председателя избирательной комиссии Воронежской области Натальи Репченко, которая показывает, как выглядят настоящие урны для голосования. Они отличаются от той, которая изображена на фото, прикрепленном к распространяемому фейковому посту. Например, на настоящих урнах присутствует герб Российской Федерации, под ним расположена надпись «Выборы президента России 15—17 марта 2024». На урне, которая изображена на поддельных фотографиях, герба нет. Кроме того, авторы сообщения не называют номер избирательного участка, на котором произошел инцидент. Информации о вызове полиции по этому случаю также нет. В избирательной комиссии Воронежской области корреспонденту URA.RU оперативно взять комментарий не удалось. Фото реальной урны из telegram-канала «Выборный», https://t.me/vibornyk/94532. Фейковой — из telegram-канала «ДИССИДЕНТ», https://t.me/dessidens36/14678 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В социальных сетях расходится информация о вбросе бюллетеней до начала голосования на одном из избирательных участков Воронежа в ходе выборов президента РФ. Однако эта новость не соответствует действительности. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа» по проверке данных. В фейковых сообщении говорится, что до начала голосования в урне уже были бюллетени. «Воронеж, еще до открытия избирательного участка в урну успели накидать бюллетеней. Наш наблюдатель потребовал их убрать оттуда, и комиссия подчинилась», — говорится в постах. Однако в telegram-канале «Выборный» есть видео заместителя председателя избирательной комиссии Воронежской области Натальи Репченко, которая показывает, как выглядят настоящие урны для голосования. Они отличаются от той, которая изображена на фото, прикрепленном к распространяемому фейковому посту. Например, на настоящих урнах присутствует герб Российской Федерации, под ним расположена надпись «Выборы президента России 15—17 марта 2024». На урне, которая изображена на поддельных фотографиях, герба нет. Кроме того, авторы сообщения не называют номер избирательного участка, на котором произошел инцидент. Информации о вызове полиции по этому случаю также нет. В избирательной комиссии Воронежской области корреспонденту URA.RU оперативно взять комментарий не удалось.