15 марта 2024

В Екатеринбурге побывал блогер-миллионник Спириденков. Видео

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Перформанс "TOWER_1929: HUSKY TUNES EXPERIENCE" на Белой Башне. Екатеринбург, конструктивизм, белая башня
Первой локацией в рамках шоу стала Белая башня Фото:

В Екатеринбург приезжал блогер-миллионник Вадим (Veydi Rush) Спириденков (более 13.3 миллионов подписчиков в TikTok). В программе «Маршрут на двоих», опубликованной в группе творческого объединения «Почва» «ВКонтакте», одна из горожанок водила блогера по знаковым местам города.

Спириденкову было необходимо расспросить горожан о местоположении объекта, расположенного на фотографии 20-летней давности. Первой локацией оказалась Белая башня, до которой участники добрались на трамвае.

После, на мотоцикле «Урал» блоггера привезли на торговую улицу в центре города, где когда-то располагался рынок. Там Спириденкову было необходимо продавать старую одежду горожанам. После этого екатеринбурженка рассказала блогеру о сносе телебашни и они отправились в сторону Ельцин Центра. Там участники шоу сыграли в настольный теннис.

«Очень-очень красивый город, мне очень понравилось! Мы попали на очень хорошую погоду, а, может быть, здесь всегда так красиво. Даже тот старенький трамвайчик… Это очень круто и красиво. У меня ощущение, что увидел город с другой стороны», — рассказал блогер.

Зимой 2024 года в Екатеринбург приехал тревел-блогер Руслан Усачев (более 2,7 млн подписчиков на Youtube-канале). В рамках проекта «Локация» от «Дзена» он рассказал зрителям о «Аллее 90-х», где похоронены лидеры и рядовые ОПГ «Центровые».

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В Екатеринбург приезжал блогер-миллионник Вадим (Veydi Rush) Спириденков (более 13.3 миллионов подписчиков в TikTok). В программе «Маршрут на двоих», опубликованной в группе творческого объединения «Почва» «ВКонтакте», одна из горожанок водила блогера по знаковым местам города. Спириденкову было необходимо расспросить горожан о местоположении объекта, расположенного на фотографии 20-летней давности. Первой локацией оказалась Белая башня, до которой участники добрались на трамвае. После, на мотоцикле «Урал» блоггера привезли на торговую улицу в центре города, где когда-то располагался рынок. Там Спириденкову было необходимо продавать старую одежду горожанам. После этого екатеринбурженка рассказала блогеру о сносе телебашни и они отправились в сторону Ельцин Центра. Там участники шоу сыграли в настольный теннис. «Очень-очень красивый город, мне очень понравилось! Мы попали на очень хорошую погоду, а, может быть, здесь всегда так красиво. Даже тот старенький трамвайчик… Это очень круто и красиво. У меня ощущение, что увидел город с другой стороны», — рассказал блогер. Зимой 2024 года в Екатеринбург приехал тревел-блогер Руслан Усачев (более 2,7 млн подписчиков на Youtube-канале). В рамках проекта «Локация» от «Дзена» он рассказал зрителям о «Аллее 90-х», где похоронены лидеры и рядовые ОПГ «Центровые».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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