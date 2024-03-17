Петр Толстой отметил уникальную черту прошедших выборов в РФ

18 марта 2024 в 01:48 Размер текста - 17 +

Россиянам стало «все равно» на мнение Запада о президентских выборах, считает Петр Толстой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В 2024 году уникальной чертой президентских выборов в РФ является то, что россиянам стало все равно на мнение Запада о выборах в России. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы (Единая Россия) Петр Толстой. «Они спонсируют нашего врага, вручая ему ультрасовременное оружие. Они докатились до терроризма и политических убийств. Они делают все то, что в любой другой стране дало бы нужный результат. А наши люди, вопреки всем расчетам, демонстрируют бесстрашие и солидарность, и голосуют так, как подсказывает им совесть. Показателен результат столицы — дистанционно 89% москвичей отдали голоса за Владимира Путина», — слова Толстого передают в telegram-канале партии. Он также отметил, что многим на Западе этот выбор не понравится, однако пришло время, когда «нам, наконец, на это глубоко плевать». С 15 по 17 марта в России прошли президентские выборы. В связи с этим агентство URA.RU рассказало, как прошли три дня выборов на территории РФ. По итогам обработки 50% голосов, у Путина 87,34%, у кандидата Николая Харитонова (КПРФ) 4,11% голосов, у Владислава Даванкова («Новые люди») — 4,01% голосов. Леонид Слуцкий (ЛДПР) получил 3,11% голосов, сообщает ЦИК РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году уникальной чертой президентских выборов в РФ является то, что россиянам стало все равно на мнение Запада о выборах в России. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы (Единая Россия) Петр Толстой. «Они спонсируют нашего врага, вручая ему ультрасовременное оружие. Они докатились до терроризма и политических убийств. Они делают все то, что в любой другой стране дало бы нужный результат. А наши люди, вопреки всем расчетам, демонстрируют бесстрашие и солидарность, и голосуют так, как подсказывает им совесть. Показателен результат столицы — дистанционно 89% москвичей отдали голоса за Владимира Путина», — слова Толстого передают в telegram-канале партии. Он также отметил, что многим на Западе этот выбор не понравится, однако пришло время, когда «нам, наконец, на это глубоко плевать». С 15 по 17 марта в России прошли президентские выборы. В связи с этим агентство URA.RU рассказало, как прошли три дня выборов на территории РФ. По итогам обработки 50% голосов, у Путина 87,34%, у кандидата Николая Харитонова (КПРФ) 4,11% голосов, у Владислава Даванкова («Новые люди») — 4,01% голосов. Леонид Слуцкий (ЛДПР) получил 3,11% голосов, сообщает ЦИК РФ.