На свердловских трассах появится больше камер

18 марта 2024 в 07:31 Размер текста - 17 +

Раньше установить больше камер мешала правовая загвоздка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU На свердловских трассах появится больше камер для фиксации правонарушений. Новые стационарные комплексы установят на Пермском, Челябинском и Тюменском трактах, а также на трассе до Кургана, рассказал врио начальника УГИБДД Свердловской области Дмитрий Кузнецов. «В 2023 году было заключено соглашение между Федеральным дорожным агентством и правительством Свердловской области, чтобы наши стационарные камеры работали и на федеральной сети дорог», — рассказал Кузнецов порталу E1.RU. Он подчеркнул, что из-за правовой загвоздки камеры, принадлежащие региону или частным фирмам, раньше нельзя было размещать на федеральном имуществе. Именно поэтому регион использовал на трассах стационарные треноги. Автоинспектор рассказал порталу, что максимальная скорость, которая была зафиксирована на Челябинском тракте, составила 250 километров в час. Он подчеркнул, что именно из-за таких лихачей необходимо контролировать транзитные дороги стационарными комплексами фотофиксации, так как они являются сдерживающими факторами. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» сообщили URA.RU, что на аварийных участках трасс Челябинской и Курганской областей до 2026 года появится новое оборудование. Будут установлены новые фонари, пункты весогабаритного контроля, транспортные детекторы и надземные переходы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На свердловских трассах появится больше камер для фиксации правонарушений. Новые стационарные комплексы установят на Пермском, Челябинском и Тюменском трактах, а также на трассе до Кургана, рассказал врио начальника УГИБДД Свердловской области Дмитрий Кузнецов. «В 2023 году было заключено соглашение между Федеральным дорожным агентством и правительством Свердловской области, чтобы наши стационарные камеры работали и на федеральной сети дорог», — рассказал Кузнецов порталу E1.RU. Он подчеркнул, что из-за правовой загвоздки камеры, принадлежащие региону или частным фирмам, раньше нельзя было размещать на федеральном имуществе. Именно поэтому регион использовал на трассах стационарные треноги. Автоинспектор рассказал порталу, что максимальная скорость, которая была зафиксирована на Челябинском тракте, составила 250 километров в час. Он подчеркнул, что именно из-за таких лихачей необходимо контролировать транзитные дороги стационарными комплексами фотофиксации, так как они являются сдерживающими факторами. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» сообщили URA.RU, что на аварийных участках трасс Челябинской и Курганской областей до 2026 года появится новое оборудование. Будут установлены новые фонари, пункты весогабаритного контроля, транспортные детекторы и надземные переходы.