В день воссоединения Крыма с Россией на челябинской телебашне зажгутся огни

Челябинскую телебашню 18 марта украсит архитектурно-художественная подсветка, посвященная десятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Огни на телебашне зажгутся в 17-45 по местному времени, рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.
«В честь памятной даты 18 марта, „Челябинский ОРТПЦ“ включит архитектурно-художественную подсветку. Она будет работать с 19-45 до 23-00», — сообщили в пресс-службе.
В 2014 году 18 марта территории полуострова Крым официально вошли в состав России. При явке 84,17% за воссоединение проголосовали 96,57% жителей полуострова. Тогда же был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России.
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