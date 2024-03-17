17 марта 2024

В день воссоединения Крыма с Россией на челябинской телебашне зажгутся огни

В день воссоединения Крыма с Россией телебашню в Челябинске украсит иллюминация
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на челябинском РТПЦ и акции Зажги телебашню. Челябинск, телевидение, телебашня, подсветка телебашни
Подсветка в честь десятой годовщины воссоединения Крыма в Россией будет работать с 19-45 до 23-00 Фото:

Челябинскую телебашню 18 марта украсит архитектурно-художественная подсветка, посвященная десятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Огни на телебашне зажгутся в 17-45 по местному времени, рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.

«В честь памятной даты 18 марта, „Челябинский ОРТПЦ“ включит архитектурно-художественную подсветку. Она будет работать с 19-45 до 23-00», — сообщили в пресс-службе.

В 2014 году 18 марта территории полуострова Крым официально вошли в состав России. При явке 84,17% за воссоединение проголосовали 96,57% жителей полуострова. Тогда же был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России.

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Челябинскую телебашню 18 марта украсит архитектурно-художественная подсветка, посвященная десятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Огни на телебашне зажгутся в 17-45 по местному времени, рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска. «В честь памятной даты 18 марта, „Челябинский ОРТПЦ“ включит архитектурно-художественную подсветку. Она будет работать с 19-45 до 23-00», — сообщили в пресс-службе. В 2014 году 18 марта территории полуострова Крым официально вошли в состав России. При явке 84,17% за воссоединение проголосовали 96,57% жителей полуострова. Тогда же был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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