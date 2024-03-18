В Екатеринбурге иномарка снесла машину ДПС, проезжавшую на красный свет. Видео

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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
Авария произошла на перекрестке улиц Токарей — Татищева Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Токарей — Татищева машина Kia Rio въехала в автомобиль ДПС, который проезжал на красный свет. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«На перекрестке Токарей — Татищева произошло ДТП с участием машины ДПС», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Судя по видео, полицейский автомобиль проезжал перекресток на красный свет, а водитель Kia не успел уйти от столкновения.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД. Ведомство организовало проверку.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Токарей — Татищева машина Kia Rio въехала в автомобиль ДПС, который проезжал на красный свет. Информация об этом появилась в социальных сетях. «На перекрестке Токарей — Татищева произошло ДТП с участием машины ДПС», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Судя по видео, полицейский автомобиль проезжал перекресток на красный свет, а водитель Kia не успел уйти от столкновения. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД. Ведомство организовало проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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