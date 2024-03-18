Авария произошла на перекрестке улиц Токарей — Татищева
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Токарей — Татищева машина Kia Rio въехала в автомобиль ДПС, который проезжал на красный свет. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«На перекрестке Токарей — Татищева произошло ДТП с участием машины ДПС», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Судя по видео, полицейский автомобиль проезжал перекресток на красный свет, а водитель Kia не успел уйти от столкновения.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД. Ведомство организовало проверку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.