Екатеринбуржцев пригласили сыграть в азартную игру с лауреатом мировых фотопремий. Фото

В Ельцин Центре открылась фотовыставка Александра Гронского

19 марта 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Выставка продлится до 19 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ельцин Центре открылась выставка фотографий «Время и место», которая позволит екатеринбуржцам попробовать себя в азартной игре «Найди отличия». Автор проекта Александр Гронский представил работы, которые можно сравнивать между собой часами. На новой экспозиции в арт-галерее побывало URA.RU. Гронский — лауреат российских и мировых премий в области фотографии и современного искусства. Его работы выставлялись в Париже, Берлине, Риге и Токио. Фотохудожника в снимках отличает социальный пейзаж, который помогает зрителю изучать российское пространство. Некоторые работы фотографа кажутся одинаковыми, но при внимательном рассмотрении публика может видеть существенные различия. «Мне изначально хотелось, чтобы возникало ощущение подвоха в сопоставлении разных фотографий. Лично для меня самыми важными местами в экспозиции являются зазоры между кадрами. Есть одна картинка, есть вторая, которая как будто ее отменяет и делает неправдоподобной», — рассказал Александр. У работ намеренно отсутствуют подписи с указанием места и времени, что является базовой координатой в фотожурналистике. Гронский уверен, что пейзаж людьми часто воспринимается как статичная координата в жизни — в отличие от окружающего мира и человеческой жизни. «Но весь пейзаж, если к нему присматриваться, пластичный, постоянно что-то происходит. Мне важно было попробовать ухватить эту подвижность времени и места», — объясняет Гронский. Выставка «Время и место» объединила проекты, созданные Александром за последние 18 лет. Здесь кадры из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова и даже Токио (Япония). Ради объектов фотограф приезжал на то же место спустя много лет, в других случаях — ждал подходящего момента меньше года. А часть фотографий создают впечатление, что это, например, один и тот же храм, но на деле оказывается — это разные здания, но типовой постройки. Поспорить и найти отличия в фотографиях Гронского можно в арт-галерее Ельцин Центра. Выставка доступна с 20 марта по 19 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ельцин Центре открылась выставка фотографий «Время и место», которая позволит екатеринбуржцам попробовать себя в азартной игре «Найди отличия». Автор проекта Александр Гронский представил работы, которые можно сравнивать между собой часами. На новой экспозиции в арт-галерее побывало URA.RU. Гронский — лауреат российских и мировых премий в области фотографии и современного искусства. Его работы выставлялись в Париже, Берлине, Риге и Токио. Фотохудожника в снимках отличает социальный пейзаж, который помогает зрителю изучать российское пространство. Некоторые работы фотографа кажутся одинаковыми, но при внимательном рассмотрении публика может видеть существенные различия. «Мне изначально хотелось, чтобы возникало ощущение подвоха в сопоставлении разных фотографий. Лично для меня самыми важными местами в экспозиции являются зазоры между кадрами. Есть одна картинка, есть вторая, которая как будто ее отменяет и делает неправдоподобной», — рассказал Александр. У работ намеренно отсутствуют подписи с указанием места и времени, что является базовой координатой в фотожурналистике. Гронский уверен, что пейзаж людьми часто воспринимается как статичная координата в жизни — в отличие от окружающего мира и человеческой жизни. «Но весь пейзаж, если к нему присматриваться, пластичный, постоянно что-то происходит. Мне важно было попробовать ухватить эту подвижность времени и места», — объясняет Гронский. Выставка «Время и место» объединила проекты, созданные Александром за последние 18 лет. Здесь кадры из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова и даже Токио (Япония). Ради объектов фотограф приезжал на то же место спустя много лет, в других случаях — ждал подходящего момента меньше года. А часть фотографий создают впечатление, что это, например, один и тот же храм, но на деле оказывается — это разные здания, но типовой постройки. Поспорить и найти отличия в фотографиях Гронского можно в арт-галерее Ельцин Центра. Выставка доступна с 20 марта по 19 мая.