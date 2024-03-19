19 марта 2024

Челябинок, похитивших женщину и заставивших копать могилу, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Следующие четыре года похитительницы проведут в колонии Фото:

Двух жительниц Каслей (Челябинская область), которые похитили женщину и заставили ее копать могилу, отправили в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, каждую из них приговорили к четырем годам лишения свободы.

«Каслинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жительниц. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 126 УК РФ („Похищение человека“). Суд приговорил каждую из виновных к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Назначая наказание, суд учел смягчающие обстоятельства. А именно возмещение причиненного морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Две подруги похитили женщину в поселке Кисегач. В багажнике автомобиля они увезли ее в Касли и заперли в квартире, где стали избивать. После они увезли похищенную в лес, стали угрожать ей убийством и даже заставили рыть могилу руками. При этом они продолжили избивать похищенную. После они оставили женщину в лесу, а сами уехали.

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Двух жительниц Каслей (Челябинская область), которые похитили женщину и заставили ее копать могилу, отправили в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, каждую из них приговорили к четырем годам лишения свободы. «Каслинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жительниц. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 126 УК РФ („Похищение человека“). Суд приговорил каждую из виновных к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Назначая наказание, суд учел смягчающие обстоятельства. А именно возмещение причиненного морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Инцидент произошел в апреле прошлого года. Две подруги похитили женщину в поселке Кисегач. В багажнике автомобиля они увезли ее в Касли и заперли в квартире, где стали избивать. После они увезли похищенную в лес, стали угрожать ей убийством и даже заставили рыть могилу руками. При этом они продолжили избивать похищенную. После они оставили женщину в лесу, а сами уехали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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