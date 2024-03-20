Девятимиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл путешествие на Байкал. Фото, видео

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Мальчик из семьи Баторовых стал девятимиллионным посетителем выставки «Россия» Фото:

Семья из Бурятии, которая сейчас живет в Москве, выиграла поездку на Байкал. Девятилетний Андрей Баторов стал девятимиллионным посетителем международной выставки-форума «Россия». Об этом заявила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

«Андрей, ты стал девятимиллионным посетителем выставки „Россия“. Наши большие друзья и партнеры ВЭБ.РФ дарят вашей дружной семье поездку на Байкал», — цитирует пресс-служба форума слова Натальи Виртуозовой, передает ТАСС. Около Байкала их ждут экскурсия в хаски-парк, прогулки по национальному парку и экотропе.

Андрей приехал на выставку вместе с родителями и младшей сестрой. Ранее семья жила в Бурятии, однако потом переехала в Москву.

«Россия» проходит в Москве с 4 ноября на ВДНХ. На ней представлены достижения страны, главное внимание уделено регионам и отраслям промышленности.

Рекорд в семь миллионов посетителей был установлен 22 февраля 2024 года. Тогда семье победителей подарили шестидневное путешествие по маршруту «Энергия Ладоги».

Изначально, выставка должна была закрыться 12 апреля. Однако президент России Владимир Путин поручил продлить ее до 8 июля 2024 года. Это связано с большой популярностью события.

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Фотография семьи, которая выиграла поездку на Байкал
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Семья из Бурятии, которая сейчас живет в Москве, выиграла поездку на Байкал. Девятилетний Андрей Баторов стал девятимиллионным посетителем международной выставки-форума «Россия». Об этом заявила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова. «Андрей, ты стал девятимиллионным посетителем выставки „Россия“. Наши большие друзья и партнеры ВЭБ.РФ дарят вашей дружной семье поездку на Байкал», — цитирует пресс-служба форума слова Натальи Виртуозовой, передает ТАСС. Около Байкала их ждут экскурсия в хаски-парк, прогулки по национальному парку и экотропе. Андрей приехал на выставку вместе с родителями и младшей сестрой. Ранее семья жила в Бурятии, однако потом переехала в Москву. «Россия» проходит в Москве с 4 ноября на ВДНХ. На ней представлены достижения страны, главное внимание уделено регионам и отраслям промышленности. Рекорд в семь миллионов посетителей был установлен 22 февраля 2024 года. Тогда семье победителей подарили шестидневное путешествие по маршруту «Энергия Ладоги». Изначально, выставка должна была закрыться 12 апреля. Однако президент России Владимир Путин поручил продлить ее до 8 июля 2024 года. Это связано с большой популярностью события.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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