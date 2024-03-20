20 марта 2024

Ученые призвали охлаждать кремы от прыщей, чтобы избежать рака

© Служба новостей «URA.RU»
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Ученые нашли повышенное содержание канцерогена в кремах и лосьонах от прыщей Фото:

Американские ученые рекомендуют хранить продукты с перекисью бензоила при пониженных температурах, так как это может снизить риск рака, связанного с воздействием данного вещества. К ним относятся — кремы от прыщей, гели и моющие средства.

«Хранение кремов, гелей и моющих средств с перекисью бензоила в прохладном месте поможет минимизировать риск вызываемых им раковых заболеваний», — говорится в заявлении Американского общества борьбы с акне и розацеа на официальном сайте. Ученые выяснили, что активный ингредиент может разлагаться и становиться опасным при длительном хранении в тепле.

Поводом для такой рекомендации стали результаты исследования нью-йоркской лаборатории Valisure, которая обнаружила превышение допустимого уровня перекиси бензоила в продуктах известных брендов при тестировании в высоких температурах. Среди них — Clearasil, Proactiv, Target Up&Up и другие.

Врач-онколог клиники МАММА Антон Иванов предупредил, что развитие рака у человека может повыситься при приеме фармакологических средств, содержащих эстроген. Врач и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева считает, что различные виды капусты помогают в борьбе с онкозаболеваниями.

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Американские ученые рекомендуют хранить продукты с перекисью бензоила при пониженных температурах, так как это может снизить риск рака, связанного с воздействием данного вещества. К ним относятся — кремы от прыщей, гели и моющие средства. «Хранение кремов, гелей и моющих средств с перекисью бензоила в прохладном месте поможет минимизировать риск вызываемых им раковых заболеваний», — говорится в заявлении Американского общества борьбы с акне и розацеа на официальном сайте. Ученые выяснили, что активный ингредиент может разлагаться и становиться опасным при длительном хранении в тепле. Поводом для такой рекомендации стали результаты исследования нью-йоркской лаборатории Valisure, которая обнаружила превышение допустимого уровня перекиси бензоила в продуктах известных брендов при тестировании в высоких температурах. Среди них — Clearasil, Proactiv, Target Up&Up и другие. Врач-онколог клиники МАММА Антон Иванов предупредил, что развитие рака у человека может повыситься при приеме фармакологических средств, содержащих эстроген. Врач и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева считает, что различные виды капусты помогают в борьбе с онкозаболеваниями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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