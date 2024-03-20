Ученые призвали охлаждать кремы от прыщей, чтобы избежать рака

21 марта 2024 в 06:47 Размер текста - 17 +

Ученые нашли повышенное содержание канцерогена в кремах и лосьонах от прыщей Фото: Георгий Бергал © URA.RU Американские ученые рекомендуют хранить продукты с перекисью бензоила при пониженных температурах, так как это может снизить риск рака, связанного с воздействием данного вещества. К ним относятся — кремы от прыщей, гели и моющие средства. «Хранение кремов, гелей и моющих средств с перекисью бензоила в прохладном месте поможет минимизировать риск вызываемых им раковых заболеваний», — говорится в заявлении Американского общества борьбы с акне и розацеа на официальном сайте. Ученые выяснили, что активный ингредиент может разлагаться и становиться опасным при длительном хранении в тепле. Поводом для такой рекомендации стали результаты исследования нью-йоркской лаборатории Valisure, которая обнаружила превышение допустимого уровня перекиси бензоила в продуктах известных брендов при тестировании в высоких температурах. Среди них — Clearasil, Proactiv, Target Up&Up и другие. Врач-онколог клиники МАММА Антон Иванов предупредил, что развитие рака у человека может повыситься при приеме фармакологических средств, содержащих эстроген. Врач и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева считает, что различные виды капусты помогают в борьбе с онкозаболеваниями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские ученые рекомендуют хранить продукты с перекисью бензоила при пониженных температурах, так как это может снизить риск рака, связанного с воздействием данного вещества. К ним относятся — кремы от прыщей, гели и моющие средства. «Хранение кремов, гелей и моющих средств с перекисью бензоила в прохладном месте поможет минимизировать риск вызываемых им раковых заболеваний», — говорится в заявлении Американского общества борьбы с акне и розацеа на официальном сайте. Ученые выяснили, что активный ингредиент может разлагаться и становиться опасным при длительном хранении в тепле. Поводом для такой рекомендации стали результаты исследования нью-йоркской лаборатории Valisure, которая обнаружила превышение допустимого уровня перекиси бензоила в продуктах известных брендов при тестировании в высоких температурах. Среди них — Clearasil, Proactiv, Target Up&Up и другие. Врач-онколог клиники МАММА Антон Иванов предупредил, что развитие рака у человека может повыситься при приеме фармакологических средств, содержащих эстроген. Врач и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева считает, что различные виды капусты помогают в борьбе с онкозаболеваниями.