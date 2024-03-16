Онколог рассказал, от каких лекарств может развиться рак

Онколог Иванов: рак груди способны спровоцировать антидепрессанты
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Антидепрессанты способны спровоцировать рак груди, отметил Антон Иванов Фото:

Риск развитие рака у человека может повыситься при приеме фармакологических средств, содержащих эстроген. Также на это могут повлиять антидепрессанты и пероральные контрацептивы. Об этом рассказал врач-онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук и главный врач клиники МАММА Антон Иванов.

«Антидепрессанты же способны спровоцировать рак груди, так как повышают уровень пролактина, что влияет на состояние рецепторной активности и чувствительности молочных желез. В список препаратов, которые могут спровоцировать рак, входят также пероральные контрацептивы», — поделился Антон Иванов в разговоре с «Газетой.Ru».

Это не полный список препаратов. В него можно еще отнести лекарства, которые используют для лечения миелодиспластического синдрома — это состояние, во время которого в костном мозге здоровые клетки крови образуются в недостаточном количестве.

Также с вниманием стоит относиться к приему таблеток от язвы и изжоги. Если в них есть N-нитрозодиметиламин, то он может спровоцировать развитие онкологического заболевания.

До этого было проведено исследование независимой нью-йоркской лаборатории Valisure. Согласно ему, средства Clinique и Clearasil также способны вызывать рак. В США они являются одними из самых популярных против прыщей.

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Риск развитие рака у человека может повыситься при приеме фармакологических средств, содержащих эстроген. Также на это могут повлиять антидепрессанты и пероральные контрацептивы. Об этом рассказал врач-онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук и главный врач клиники МАММА Антон Иванов. «Антидепрессанты же способны спровоцировать рак груди, так как повышают уровень пролактина, что влияет на состояние рецепторной активности и чувствительности молочных желез. В список препаратов, которые могут спровоцировать рак, входят также пероральные контрацептивы», — поделился Антон Иванов в разговоре с «Газетой.Ru». Это не полный список препаратов. В него можно еще отнести лекарства, которые используют для лечения миелодиспластического синдрома — это состояние, во время которого в костном мозге здоровые клетки крови образуются в недостаточном количестве. Также с вниманием стоит относиться к приему таблеток от язвы и изжоги. Если в них есть N-нитрозодиметиламин, то он может спровоцировать развитие онкологического заболевания. До этого было проведено исследование независимой нью-йоркской лаборатории Valisure. Согласно ему, средства Clinique и Clearasil также способны вызывать рак. В США они являются одними из самых популярных против прыщей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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