В Перми появился новый бренд одежды «Чуди по-пермски». Фото

21 марта 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

В магазинах продукцию Ксении Черноусовой пока не найти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Молодой дизайнер из Перми Ксения Черноусова создала свой бренд одежды и аксессуаров. Она назвала его «Чуди по-пермски» — дизайн принтов разработан по мотивам Пермского звериного стиля. Черноусова соглашается, что уже не первая, кто использует его в одежде, но настаивает на уникальности. «Как правило, над стилизацией звериного стиля особо не заморачиваются. Изображения на таких сувенирах сделаны под копирку с оригинальных изделий, что смотрится не интересно и сложно для восприятия. Нашей задачей было упростить сложный и детализированный пермский звериный стиль, при этом сохранить его узнаваемость и самобытность. Таким образом повышаем интерес не только взрослой, но и подростковой аудитории к наследию нашего края», — говорит дизайнер. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские модельеры представили свои коллекции на Московской неделе моды. Их работы привлекли внимание не только российской, но и зарубежной прессы. На футболке изображены трехглавая птица с ликом на груди, антропоморфное лицо (личина) и хромой бог-филин Чуди по-пермски в ВК Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Молодой дизайнер из Перми Ксения Черноусова создала свой бренд одежды и аксессуаров. Она назвала его «Чуди по-пермски» — дизайн принтов разработан по мотивам Пермского звериного стиля. Черноусова соглашается, что уже не первая, кто использует его в одежде, но настаивает на уникальности. «Как правило, над стилизацией звериного стиля особо не заморачиваются. Изображения на таких сувенирах сделаны под копирку с оригинальных изделий, что смотрится не интересно и сложно для восприятия. Нашей задачей было упростить сложный и детализированный пермский звериный стиль, при этом сохранить его узнаваемость и самобытность. Таким образом повышаем интерес не только взрослой, но и подростковой аудитории к наследию нашего края», — говорит дизайнер. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские модельеры представили свои коллекции на Московской неделе моды. Их работы привлекли внимание не только российской, но и зарубежной прессы.