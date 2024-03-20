20 марта 2024

В Перми появился новый бренд одежды «Чуди по-пермски». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бутик LIMERANCE. Fashion outlet в аутлет-центре Brands Stories. Екатеринбург, магазин одежды, limerance fashion outlet
В магазинах продукцию Ксении Черноусовой пока не найти Фото:

Молодой дизайнер из Перми Ксения Черноусова создала свой бренд одежды и аксессуаров. Она назвала его «Чуди по-пермски» — дизайн принтов разработан по мотивам Пермского звериного стиля. Черноусова соглашается, что уже не первая, кто использует его в одежде, но настаивает на уникальности.

«Как правило, над стилизацией звериного стиля особо не заморачиваются. Изображения на таких сувенирах сделаны под копирку с оригинальных изделий, что смотрится не интересно и сложно для восприятия. Нашей задачей было упростить сложный и детализированный пермский звериный стиль, при этом сохранить его узнаваемость и самобытность. Таким образом повышаем интерес не только взрослой, но и подростковой аудитории к наследию нашего края», — говорит дизайнер.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские модельеры представили свои коллекции на Московской неделе моды. Их работы привлекли внимание не только российской, но и зарубежной прессы.

На футболке изображены трехглавая птица с ликом на груди, антропоморфное лицо (личина) и хромой бог-филин
На футболке изображены трехглавая птица с ликом на груди, антропоморфное лицо (личина) и хромой бог-филин
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Молодой дизайнер из Перми Ксения Черноусова создала свой бренд одежды и аксессуаров. Она назвала его «Чуди по-пермски» — дизайн принтов разработан по мотивам Пермского звериного стиля. Черноусова соглашается, что уже не первая, кто использует его в одежде, но настаивает на уникальности. «Как правило, над стилизацией звериного стиля особо не заморачиваются. Изображения на таких сувенирах сделаны под копирку с оригинальных изделий, что смотрится не интересно и сложно для восприятия. Нашей задачей было упростить сложный и детализированный пермский звериный стиль, при этом сохранить его узнаваемость и самобытность. Таким образом повышаем интерес не только взрослой, но и подростковой аудитории к наследию нашего края», — говорит дизайнер. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские модельеры представили свои коллекции на Московской неделе моды. Их работы привлекли внимание не только российской, но и зарубежной прессы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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