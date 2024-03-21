CTV: солдаты ВС РФ ликвидировали командира «Нормандской бригады» из Канады

Вооруженные силы РФ ликвидировали предполагаемо канадского командира «Нормандской бригады» Жан-Франсуа Рателя. Его позывной — Хрульф. Об этом сообщил канадский телеканал CTV News.
«Командир так называемой „Нормандской бригады“ канадского происхождения — погиб на Украине», — передают авторы канала, ссылаясь на заявление пресс-секретаря МИД Канады Грантли Франклина. Отмечается, что сотрудники консульства связываются с украинскими властями для получения дополнительной информации.
Жан-Франсуа Рателя 36 лет. По одной из версий, он был ликвидирован при помощи российского дрона по подразделению, куда входили солдаты и других стран Запада.
На Украине с самого начала российской операции воюют иностранные наемники. Кроме того, в Польше и других странах подтверждали информацию об отправке солдат стран НАТО на помощь Киеву.
Вооруженные силы РФ ликвидировали предполагаемо канадского командира «Нормандской бригады» Жан-Франсуа Рателя. Его позывной — Хрульф. Об этом сообщил канадский телеканал CTV News. «Командир так называемой „Нормандской бригады“ канадского происхождения — погиб на Украине», — передают авторы канала, ссылаясь на заявление пресс-секретаря МИД Канады Грантли Франклина. Отмечается, что сотрудники консульства связываются с украинскими властями для получения дополнительной информации. Жан-Франсуа Рателя 36 лет. По одной из версий, он был ликвидирован при помощи российского дрона по подразделению, куда входили солдаты и других стран Запада. На Украине с самого начала российской операции воюют иностранные наемники. Кроме того, в Польше и других странах подтверждали информацию об отправке солдат стран НАТО на помощь Киеву.