Армия и оружие CTV: солдаты ВС РФ ликвидировали командира «Нормандской бригады» из Канады 21 марта 2024 в 19:40 Размер текста - 17 + ВС РФ предположительно ликвидировали командира «Нормандской бригады» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ ликвидировали предполагаемо канадского командира «Нормандской бригады» Жан-Франсуа Рателя. Его позывной — Хрульф. Об этом сообщил канадский телеканал CTV News. «Командир так называемой „Нормандской бригады“ канадского происхождения — погиб на Украине», — передают авторы канала, ссылаясь на заявление пресс-секретаря МИД Канады Грантли Франклина. Отмечается, что сотрудники консульства связываются с украинскими властями для получения дополнительной информации. Жан-Франсуа Рателя 36 лет. По одной из версий, он был ликвидирован при помощи российского дрона по подразделению, куда входили солдаты и других стран Запада. На Украине с самого начала российской операции воюют иностранные наемники. Кроме того, в Польше и других странах подтверждали информацию об отправке солдат стран НАТО на помощь Киеву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вооруженные силы РФ ликвидировали предполагаемо канадского командира «Нормандской бригады» Жан-Франсуа Рателя. Его позывной — Хрульф. Об этом сообщил канадский телеканал CTV News. «Командир так называемой „Нормандской бригады“ канадского происхождения — погиб на Украине», — передают авторы канала, ссылаясь на заявление пресс-секретаря МИД Канады Грантли Франклина. Отмечается, что сотрудники консульства связываются с украинскими властями для получения дополнительной информации. Жан-Франсуа Рателя 36 лет. По одной из версий, он был ликвидирован при помощи российского дрона по подразделению, куда входили солдаты и других стран Запада. На Украине с самого начала российской операции воюют иностранные наемники. Кроме того, в Польше и других странах подтверждали информацию об отправке солдат стран НАТО на помощь Киеву. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям