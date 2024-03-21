CTV: солдаты ВС РФ ликвидировали командира «Нормандской бригады» из Канады

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
ВС РФ предположительно ликвидировали командира «Нормандской бригады» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ ликвидировали предполагаемо канадского командира «Нормандской бригады» Жан-Франсуа Рателя. Его позывной — Хрульф. Об этом сообщил канадский телеканал CTV News.

«Командир так называемой „Нормандской бригады“ канадского происхождения — погиб на Украине», — передают авторы канала, ссылаясь на заявление пресс-секретаря МИД Канады Грантли Франклина. Отмечается, что сотрудники консульства связываются с украинскими властями для получения дополнительной информации.

Жан-Франсуа Рателя 36 лет. По одной из версий, он был ликвидирован при помощи российского дрона по подразделению, куда входили солдаты и других стран Запада.

На Украине с самого начала российской операции воюют иностранные наемники. Кроме того, в Польше и других странах подтверждали информацию об отправке солдат стран НАТО на помощь Киеву.

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Вооруженные силы РФ ликвидировали предполагаемо канадского командира «Нормандской бригады» Жан-Франсуа Рателя. Его позывной — Хрульф. Об этом сообщил канадский телеканал CTV News. «Командир так называемой „Нормандской бригады“ канадского происхождения — погиб на Украине», — передают авторы канала, ссылаясь на заявление пресс-секретаря МИД Канады Грантли Франклина. Отмечается, что сотрудники консульства связываются с украинскими властями для получения дополнительной информации. Жан-Франсуа Рателя 36 лет. По одной из версий, он был ликвидирован при помощи российского дрона по подразделению, куда входили солдаты и других стран Запада. На Украине с самого начала российской операции воюют иностранные наемники. Кроме того, в Польше и других странах подтверждали информацию об отправке солдат стран НАТО на помощь Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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