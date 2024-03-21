21 марта 2024

В ХМАО многие школьники младших классов остались дома из-за холодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревяшки. Нижневартовск, зима, школьник, заморозки, метель, снегопад, мороз
Многие школьники младших классов остались дома из-за низкой температуры в ХМАО Фото:

В некоторых населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа 22 марта из-за холодов отменены занятия у школьников первой смены с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги».

«Занятия первой смены с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления: температура -29,5 градусов, ветер 0 метров в секунду», — написано на сайте.

Занятия у школьников младших классов отменили в Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Покачах, Пыть-Яхе и Радужном. Также актировка коснулась населенных пунктов Вата, Русскинская, Сайгатина, Чехломей, Аган, Ваховск, Высокий Мыс, Зайцева Речка, Каркатеевы, Сингапай, Тром-Аган, Ульт-Ягун, Усть-Юган, Юганская Обь, Федоровский, Излучинск, Новоаганск, Пойковский, Большетархово, Варьеган, Ларьяк, Охтеурье, Покур, Чеускино.

В одном селе ХМАО дома останутся дети с 1-го по 8-й класс. Температура воздуха в Корликах соответствует нормам для объявления актированного дня.

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В некоторых населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа 22 марта из-за холодов отменены занятия у школьников первой смены с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления: температура -29,5 градусов, ветер 0 метров в секунду», — написано на сайте. Занятия у школьников младших классов отменили в Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Покачах, Пыть-Яхе и Радужном. Также актировка коснулась населенных пунктов Вата, Русскинская, Сайгатина, Чехломей, Аган, Ваховск, Высокий Мыс, Зайцева Речка, Каркатеевы, Сингапай, Тром-Аган, Ульт-Ягун, Усть-Юган, Юганская Обь, Федоровский, Излучинск, Новоаганск, Пойковский, Большетархово, Варьеган, Ларьяк, Охтеурье, Покур, Чеускино. В одном селе ХМАО дома останутся дети с 1-го по 8-й класс. Температура воздуха в Корликах соответствует нормам для объявления актированного дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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