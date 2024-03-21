Когда автомобилистам Перми менять зимнюю резину на летнюю

Глава автосервиса Артюхин: менять зимнюю резину стоит при 5-7 градусах тепла

22 марта 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Автомобилистам не рекомендуют спешить с «переобувкой» автомобиля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермским автомобилистам не рекомендуют торопиться со сменой зимней резины на летнюю. Чтобы «переобуть» машину, нужно дождаться, пока среднесуточная температура воздуха не поднимется до 5-7 градусов тепла, рассказал URA.RU руководитель автосервиса Fit service в Перми Дмитрий Артюхин. «Весенний сезон традиционно более долгий, можно „переобуться“ спокойно, с удобством и без спешки. Дождитесь устойчивых среднесуточных 5-7 градусов тепла. Обратите внимание на долгосрочный прогноз погоды, не должно быть ночных заморозков. Только в таких погодных условиях стоит сменить шипы на летнюю резину», — рассказал Дмитрий Артюхин. Он добавил, что спешка может привести к риску попасть в ДТП, так как весной ночью бывают заморозки, а утром на дорогах появится гололед. Тем, у кого установлена фракционная резина или «липучка», менять ее стоит еще позже. На такой резине можно ездить, пока не наступит 8-9 градусов тепла. «Но даже „липучку“ все же необходимо сменить на летние шины. В теплое время года ее износ ускоряется, а эффективность падает», — отметил автоэксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермским автомобилистам не рекомендуют торопиться со сменой зимней резины на летнюю. Чтобы «переобуть» машину, нужно дождаться, пока среднесуточная температура воздуха не поднимется до 5-7 градусов тепла, рассказал URA.RU руководитель автосервиса Fit service в Перми Дмитрий Артюхин. «Весенний сезон традиционно более долгий, можно „переобуться“ спокойно, с удобством и без спешки. Дождитесь устойчивых среднесуточных 5-7 градусов тепла. Обратите внимание на долгосрочный прогноз погоды, не должно быть ночных заморозков. Только в таких погодных условиях стоит сменить шипы на летнюю резину», — рассказал Дмитрий Артюхин. Он добавил, что спешка может привести к риску попасть в ДТП, так как весной ночью бывают заморозки, а утром на дорогах появится гололед. Тем, у кого установлена фракционная резина или «липучка», менять ее стоит еще позже. На такой резине можно ездить, пока не наступит 8-9 градусов тепла. «Но даже „липучку“ все же необходимо сменить на летние шины. В теплое время года ее износ ускоряется, а эффективность падает», — отметил автоэксперт.