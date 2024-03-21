21 марта 2024

Когда автомобилистам Перми менять зимнюю резину на летнюю

Глава автосервиса Артюхин: менять зимнюю резину стоит при 5-7 градусах тепла
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шиномонтаж. Клипарт. Курган, шиномонтаж, колесо автомобиля, зимняя резина, смена шин, автосервис
Автомобилистам не рекомендуют спешить с «переобувкой» автомобиля Фото:

Пермским автомобилистам не рекомендуют торопиться со сменой зимней резины на летнюю. Чтобы «переобуть» машину, нужно дождаться, пока среднесуточная температура воздуха не поднимется до 5-7 градусов тепла, рассказал URA.RU руководитель автосервиса Fit service в Перми Дмитрий Артюхин.

«Весенний сезон традиционно более долгий, можно „переобуться“ спокойно, с удобством и без спешки. Дождитесь устойчивых среднесуточных 5-7 градусов тепла. Обратите внимание на долгосрочный прогноз погоды, не должно быть ночных заморозков. Только в таких погодных условиях стоит сменить шипы на летнюю резину», — рассказал Дмитрий Артюхин.

Он добавил, что спешка может привести к риску попасть в ДТП, так как весной ночью бывают заморозки, а утром на дорогах появится гололед. Тем, у кого установлена фракционная резина или «липучка», менять ее стоит еще позже. На такой резине можно ездить, пока не наступит 8-9 градусов тепла. «Но даже „липучку“ все же необходимо сменить на летние шины. В теплое время года ее износ ускоряется, а эффективность падает», — отметил автоэксперт.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермским автомобилистам не рекомендуют торопиться со сменой зимней резины на летнюю. Чтобы «переобуть» машину, нужно дождаться, пока среднесуточная температура воздуха не поднимется до 5-7 градусов тепла, рассказал URA.RU руководитель автосервиса Fit service в Перми Дмитрий Артюхин. «Весенний сезон традиционно более долгий, можно „переобуться“ спокойно, с удобством и без спешки. Дождитесь устойчивых среднесуточных 5-7 градусов тепла. Обратите внимание на долгосрочный прогноз погоды, не должно быть ночных заморозков. Только в таких погодных условиях стоит сменить шипы на летнюю резину», — рассказал Дмитрий Артюхин. Он добавил, что спешка может привести к риску попасть в ДТП, так как весной ночью бывают заморозки, а утром на дорогах появится гололед. Тем, у кого установлена фракционная резина или «липучка», менять ее стоит еще позже. На такой резине можно ездить, пока не наступит 8-9 градусов тепла. «Но даже „липучку“ все же необходимо сменить на летние шины. В теплое время года ее износ ускоряется, а эффективность падает», — отметил автоэксперт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...