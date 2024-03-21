В Коми округе власти отчитались о резком повышении объемов строительства жилья

В Коми округе в 1,5 раза выросли объемы строительства жилья

22 марта 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

В округе за январь построено больше 6 тысяч квадратных метров жилья Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Коми-Пермяцком округе Пермского края выросли объемы строительства жилых домов. Основные итоги социально-экономического развития территории за январь приведены в отчете министерства по делам Коми округа. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, в январе построено 6300 квадратных метров жилья, что больше пос равнению с январем 2023 года в полтора раза. «В январе 2024 года крупными и средними организациями округа объем работ, выполненных по виду экономической деятельности „Строительство“ в сопоставимых ценах, составил 0,8 млн. рублей или 21,3% к январю 2023 года. В отчетном месяце на территории Коми-Пермяцкого округа введено жилья общей площадью 6,3 тыс. кв. метров (47 квартир), что в 1,5 раза больше ввода жилья января предыдущего года», — говорится в отчете. Указано также, что увеличение ввода жилья «отмечается во всех муниципалитетах округа». URA.RU рассказывало, что в Пермском крае напротив — объем ввода в эксплуатацию новых квартир в январе снизился. По сравнению с предыдущим годом в регионе построено на 1044 квартиры меньше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Коми-Пермяцком округе Пермского края выросли объемы строительства жилых домов. Основные итоги социально-экономического развития территории за январь приведены в отчете министерства по делам Коми округа. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, в январе построено 6300 квадратных метров жилья, что больше пос равнению с январем 2023 года в полтора раза. «В январе 2024 года крупными и средними организациями округа объем работ, выполненных по виду экономической деятельности „Строительство“ в сопоставимых ценах, составил 0,8 млн. рублей или 21,3% к январю 2023 года. В отчетном месяце на территории Коми-Пермяцкого округа введено жилья общей площадью 6,3 тыс. кв. метров (47 квартир), что в 1,5 раза больше ввода жилья января предыдущего года», — говорится в отчете. Указано также, что увеличение ввода жилья «отмечается во всех муниципалитетах округа». URA.RU рассказывало, что в Пермском крае напротив — объем ввода в эксплуатацию новых квартир в январе снизился. По сравнению с предыдущим годом в регионе построено на 1044 квартиры меньше.