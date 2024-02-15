15 февраля 2024

В Пермском крае снизился объем строительства жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города с высоты. Пермь, новостройки, вид сверху, жк гулливер, пермь с высоты
В Прикамье упали темпы строительства жилья Фото:

В Пермском крае резко снизился объем вводимых в эксплуатацию новых квартир. Об этом сообщили в Пермьстате.

«За январь 2024 года в эксплуатацию в Прикамье было сдано 1 тысяча 112 квартир. В январе 2023 года в эксплуатацию было введено 2 тысячи 156 жилых помещений», — указано в данных статистики.

С июля по сентябрь 2023 года в Перми выросла стоимость квартир на первичном рынке. Жилье стало дороже на 2,5%. Средняя цена квадратного метра на первичном рынке столицы региона составляла 116,9 тысячи рублей. За первое полугодие 2023 года она выросла на 9,8%. Средняя стоимость квартиры — 5,9 млн рублей.

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В Пермском крае резко снизился объем вводимых в эксплуатацию новых квартир. Об этом сообщили в Пермьстате. «За январь 2024 года в эксплуатацию в Прикамье было сдано 1 тысяча 112 квартир. В январе 2023 года в эксплуатацию было введено 2 тысячи 156 жилых помещений», — указано в данных статистики. С июля по сентябрь 2023 года в Перми выросла стоимость квартир на первичном рынке. Жилье стало дороже на 2,5%. Средняя цена квадратного метра на первичном рынке столицы региона составляла 116,9 тысячи рублей. За первое полугодие 2023 года она выросла на 9,8%. Средняя стоимость квартиры — 5,9 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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