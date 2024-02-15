В Пермском крае снизился объем строительства жилья

16 февраля 2024 в 03:42 Размер текста - 17 +

В Прикамье упали темпы строительства жилья Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае резко снизился объем вводимых в эксплуатацию новых квартир. Об этом сообщили в Пермьстате. «За январь 2024 года в эксплуатацию в Прикамье было сдано 1 тысяча 112 квартир. В январе 2023 года в эксплуатацию было введено 2 тысячи 156 жилых помещений», — указано в данных статистики. С июля по сентябрь 2023 года в Перми выросла стоимость квартир на первичном рынке. Жилье стало дороже на 2,5%. Средняя цена квадратного метра на первичном рынке столицы региона составляла 116,9 тысячи рублей. За первое полугодие 2023 года она выросла на 9,8%. Средняя стоимость квартиры — 5,9 млн рублей.

В Пермском крае резко снизился объем вводимых в эксплуатацию новых квартир. Об этом сообщили в Пермьстате. «За январь 2024 года в эксплуатацию в Прикамье было сдано 1 тысяча 112 квартир. В январе 2023 года в эксплуатацию было введено 2 тысячи 156 жилых помещений», — указано в данных статистики. С июля по сентябрь 2023 года в Перми выросла стоимость квартир на первичном рынке. Жилье стало дороже на 2,5%. Средняя цена квадратного метра на первичном рынке столицы региона составляла 116,9 тысячи рублей. За первое полугодие 2023 года она выросла на 9,8%. Средняя стоимость квартиры — 5,9 млн рублей.