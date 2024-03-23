Зрителя, обезвредившего террориста в «Крокусе», представят к награде

23 марта 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил наградить зрителя, обезвредившего террориста Фото: Пресс-служба Государственной Думы новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Принято решение о представлении зрителя из «Крокус Сити Холла» к награде в связи с его смелыми действиями, которые помогли обезвредить одного из террористов в ходе нападения. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «Поручено представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что в ходе террористической атаки мужчина проявил исключительное мужество, вступив в схватку с нападавшим, чтобы защитить свою супругу и присутствующих в зале. Активные и решительные действия этого человека спасли жизни многих людей, находившихся рядом с ним в тот момент. Подобные проявления смелости и самоотверженности заслуживают признания и поощрения. Человек, который без колебаний вмешался в опасную ситуацию, чтобы защитить других, является примером настоящего героя, заключили в СК. Вечером 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Вооруженные люди ворвались в зрительный зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по людям, после чего подожгли здание. МЧС России продолжает тушить пожар. Один из зрителей, который смог обезвредить одного из террористов, рассказал о том, как ему удалось это сделать. Он пояснил, что воспользовался моментом, когда преступник перезаряжал оружие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Принято решение о представлении зрителя из «Крокус Сити Холла» к награде в связи с его смелыми действиями, которые помогли обезвредить одного из террористов в ходе нападения. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «Поручено представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что в ходе террористической атаки мужчина проявил исключительное мужество, вступив в схватку с нападавшим, чтобы защитить свою супругу и присутствующих в зале. Активные и решительные действия этого человека спасли жизни многих людей, находившихся рядом с ним в тот момент. Подобные проявления смелости и самоотверженности заслуживают признания и поощрения. Человек, который без колебаний вмешался в опасную ситуацию, чтобы защитить других, является примером настоящего героя, заключили в СК. Вечером 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Вооруженные люди ворвались в зрительный зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по людям, после чего подожгли здание. МЧС России продолжает тушить пожар. Один из зрителей, который смог обезвредить одного из террористов, рассказал о том, как ему удалось это сделать. Он пояснил, что воспользовался моментом, когда преступник перезаряжал оружие.