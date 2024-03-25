В Челябинске на весь день отключат светофоры на трех крупных перекрестках

В Ленинском районе Челябинска 26 марта на весь день отключат светофоры на трех крупных перекрестках. Это касается пересечения улиц Барбюса — Руставели, «Меридиан» — Пограничная, «Меридиан» — Руставели, сообщили 25 марта в пресс-службе перевозчика.
«В Челябинске 26 марта будут отключены светофоры на трех перекрестках. Отключения будут произведены на пересечении улиц Барбюса — Руставели; а/д „Меридиан“ — Пограничная; а/д „Меридиан“ — Руставели», — сообщили в пресс-службе.
Также в ведомстве отметили, светофоры не будут работать с 8:00 до 18:00. Водителям следует проявлять осторожность при проезде указанных перекрестков и строго соблюдать правила дорожной безопасности.
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