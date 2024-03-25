В Челябинске на весь день отключат светофоры на трех крупных перекрестках

Светофоры на трех крупных перекрестках отключат в Челябинске 26 марта

25 марта 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Светофоры на трех перекрестках в городе не будут работать с 8:00 до 18:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ленинском районе Челябинска 26 марта на весь день отключат светофоры на трех крупных перекрестках. Это касается пересечения улиц Барбюса — Руставели, «Меридиан» — Пограничная, «Меридиан» — Руставели, сообщили 25 марта в пресс-службе перевозчика. «В Челябинске 26 марта будут отключены светофоры на трех перекрестках. Отключения будут произведены на пересечении улиц Барбюса — Руставели; а/д „Меридиан“ — Пограничная; а/д „Меридиан“ — Руставели», — сообщили в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, светофоры не будут работать с 8:00 до 18:00. Водителям следует проявлять осторожность при проезде указанных перекрестков и строго соблюдать правила дорожной безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинском районе Челябинска 26 марта на весь день отключат светофоры на трех крупных перекрестках. Это касается пересечения улиц Барбюса — Руставели, «Меридиан» — Пограничная, «Меридиан» — Руставели, сообщили 25 марта в пресс-службе перевозчика. «В Челябинске 26 марта будут отключены светофоры на трех перекрестках. Отключения будут произведены на пересечении улиц Барбюса — Руставели; а/д „Меридиан“ — Пограничная; а/д „Меридиан“ — Руставели», — сообщили в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, светофоры не будут работать с 8:00 до 18:00. Водителям следует проявлять осторожность при проезде указанных перекрестков и строго соблюдать правила дорожной безопасности.