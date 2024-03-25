В Челябинске на весь день отключат светофоры на трех крупных перекрестках

Светофоры на трех крупных перекрестках отключат в Челябинске 26 марта
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Встреча с партактивом ЕР. Кунашакский район. Челябинск., светофор, кунашак
Светофоры на трех перекрестках в городе не будут работать с 8:00 до 18:00 Фото:

В Ленинском районе Челябинска 26 марта на весь день отключат светофоры на трех крупных перекрестках. Это касается пересечения улиц Барбюса — Руставели, «Меридиан» — Пограничная, «Меридиан» — Руставели, сообщили 25 марта в пресс-службе перевозчика.

«В Челябинске 26 марта будут отключены светофоры на трех перекрестках. Отключения будут произведены на пересечении улиц Барбюса — Руставели; а/д „Меридиан“ — Пограничная; а/д „Меридиан“ — Руставели», — сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, светофоры не будут работать с 8:00 до 18:00. Водителям следует проявлять осторожность при проезде указанных перекрестков и строго соблюдать правила дорожной безопасности.

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В Ленинском районе Челябинска 26 марта на весь день отключат светофоры на трех крупных перекрестках. Это касается пересечения улиц Барбюса — Руставели, «Меридиан» — Пограничная, «Меридиан» — Руставели, сообщили 25 марта в пресс-службе перевозчика. «В Челябинске 26 марта будут отключены светофоры на трех перекрестках. Отключения будут произведены на пересечении улиц Барбюса — Руставели; а/д „Меридиан“ — Пограничная; а/д „Меридиан“ — Руставели», — сообщили в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, светофоры не будут работать с 8:00 до 18:00. Водителям следует проявлять осторожность при проезде указанных перекрестков и строго соблюдать правила дорожной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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