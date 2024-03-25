Свердловского кочегара, убившего друзей, отправили в колонию. Фото

26 марта 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Эдуард Платонов признал свою вину в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский областной суд Екатеринбурга приговорил 49-летнего кочегара из Режа Эдуарда Платонова к 16 годам лишения свободы за двойное убийство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Отбывать наказание Платонов будет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, добавили в инстанции. В ходе прений государственный обвинитель просил суд назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил главный региональный прокурор Борис Крылов, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. Платонов пошел на преступление в 20-х числах сентябре 2023 года. Он с двумя товарищами распивал спиртное. Между ними возник конфликт, тогда осужденный взял топор и ударил одного из них. Затем он нанес ему 11 ножевых ранений. После этого он расправился с другим участником застолья. Свою вину в суде мужчина признал. Осужденный признал свою вину Фото: предоставлено пресс-службой облсуда Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд Екатеринбурга приговорил 49-летнего кочегара из Режа Эдуарда Платонова к 16 годам лишения свободы за двойное убийство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Отбывать наказание Платонов будет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, добавили в инстанции. В ходе прений государственный обвинитель просил суд назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил главный региональный прокурор Борис Крылов, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. Платонов пошел на преступление в 20-х числах сентябре 2023 года. Он с двумя товарищами распивал спиртное. Между ними возник конфликт, тогда осужденный взял топор и ударил одного из них. Затем он нанес ему 11 ножевых ранений. После этого он расправился с другим участником застолья. Свою вину в суде мужчина признал.