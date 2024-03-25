Свердловский областной суд Екатеринбурга приговорил 49-летнего кочегара из Режа Эдуарда Платонова к 16 годам лишения свободы за двойное убийство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
Отбывать наказание Платонов будет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, добавили в инстанции.
В ходе прений государственный обвинитель просил суд назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил главный региональный прокурор Борис Крылов, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.
Платонов пошел на преступление в 20-х числах сентябре 2023 года. Он с двумя товарищами распивал спиртное. Между ними возник конфликт, тогда осужденный взял топор и ударил одного из них. Затем он нанес ему 11 ножевых ранений. После этого он расправился с другим участником застолья. Свою вину в суде мужчина признал.
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