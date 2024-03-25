25 марта 2024

Свердловского кочегара, убившего друзей, отправили в колонию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эдуард Платонов признал свою вину в суде Фото:

Свердловский областной суд Екатеринбурга приговорил 49-летнего кочегара из Режа Эдуарда Платонова к 16 годам лишения свободы за двойное убийство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

Отбывать наказание Платонов будет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, добавили в инстанции.

В ходе прений государственный обвинитель просил суд назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил главный региональный прокурор Борис Крылов, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

Платонов пошел на преступление в 20-х числах сентябре 2023 года. Он с двумя товарищами распивал спиртное. Между ними возник конфликт, тогда осужденный взял топор и ударил одного из них. Затем он нанес ему 11 ножевых ранений. После этого он расправился с другим участником застолья. Свою вину в суде мужчина признал.

Осужденный признал свою вину
Осужденный признал свою вину
Фото:

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Свердловский областной суд Екатеринбурга приговорил 49-летнего кочегара из Режа Эдуарда Платонова к 16 годам лишения свободы за двойное убийство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Отбывать наказание Платонов будет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, добавили в инстанции. В ходе прений государственный обвинитель просил суд назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил главный региональный прокурор Борис Крылов, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. Платонов пошел на преступление в 20-х числах сентябре 2023 года. Он с двумя товарищами распивал спиртное. Между ними возник конфликт, тогда осужденный взял топор и ударил одного из них. Затем он нанес ему 11 ножевых ранений. После этого он расправился с другим участником застолья. Свою вину в суде мужчина признал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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