26 марта 2024

Боец СВО поблагодарил пермский фонд и губернатора Махонина за помощь. Видео

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Боец СВО записал видео со словами благодарности Фото:
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Боец седьмой бригады второго армейского корпуса поблагодарил пермский фонд «Добровольцы Донбасса» и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за доставленные радиостанции. Видеозапись была опубликована в telegram-канале «Благотворительный фонд Добровольцы Донбасса».

«Огромное спасибо благотворительному фонду и губернатору Пермского края Дмитрию Махонину за предоставленные радиостанции для седьмой бригады второго армейского корпуса», — выразил слова благодарности боец СВО на видеозаписи.

Ранее ОНФ Пермского края отправило в зону боевых действия квадрокоптер и автомобиль. Тогда бойцы, получившие технику, записали на видео слова благодарности пермякам.

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Боец седьмой бригады второго армейского корпуса поблагодарил пермский фонд «Добровольцы Донбасса» и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за доставленные радиостанции. Видеозапись была опубликована в telegram-канале «Благотворительный фонд Добровольцы Донбасса». «Огромное спасибо благотворительному фонду и губернатору Пермского края Дмитрию Махонину за предоставленные радиостанции для седьмой бригады второго армейского корпуса», — выразил слова благодарности боец СВО на видеозаписи. Ранее ОНФ Пермского края отправило в зону боевых действия квадрокоптер и автомобиль. Тогда бойцы, получившие технику, записали на видео слова благодарности пермякам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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