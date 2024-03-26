Боец седьмой бригады второго армейского корпуса поблагодарил пермский фонд «Добровольцы Донбасса» и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за доставленные радиостанции. Видеозапись была опубликована в telegram-канале «Благотворительный фонд Добровольцы Донбасса».
«Огромное спасибо благотворительному фонду и губернатору Пермского края Дмитрию Махонину за предоставленные радиостанции для седьмой бригады второго армейского корпуса», — выразил слова благодарности боец СВО на видеозаписи.
Ранее ОНФ Пермского края отправило в зону боевых действия квадрокоптер и автомобиль. Тогда бойцы, получившие технику, записали на видео слова благодарности пермякам.
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