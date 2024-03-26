Боец СВО поблагодарил пермский фонд и губернатора Махонина за помощь. Видео

27 марта 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Боец СВО записал видео со словами благодарности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец седьмой бригады второго армейского корпуса поблагодарил пермский фонд «Добровольцы Донбасса» и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за доставленные радиостанции. Видеозапись была опубликована в telegram-канале «Благотворительный фонд Добровольцы Донбасса». «Огромное спасибо благотворительному фонду и губернатору Пермского края Дмитрию Махонину за предоставленные радиостанции для седьмой бригады второго армейского корпуса», — выразил слова благодарности боец СВО на видеозаписи. Ранее ОНФ Пермского края отправило в зону боевых действия квадрокоптер и автомобиль. Тогда бойцы, получившие технику, записали на видео слова благодарности пермякам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец седьмой бригады второго армейского корпуса поблагодарил пермский фонд «Добровольцы Донбасса» и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за доставленные радиостанции. Видеозапись была опубликована в telegram-канале «Благотворительный фонд Добровольцы Донбасса». «Огромное спасибо благотворительному фонду и губернатору Пермского края Дмитрию Махонину за предоставленные радиостанции для седьмой бригады второго армейского корпуса», — выразил слова благодарности боец СВО на видеозаписи. Ранее ОНФ Пермского края отправило в зону боевых действия квадрокоптер и автомобиль. Тогда бойцы, получившие технику, записали на видео слова благодарности пермякам.