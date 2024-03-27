В Екатеринбурге почти две недели ищут 15-летнюю Гайнулину Полину. Ее местоположение неизвестно с 17 марта. Поисками занимается полиция и волонтеры, сообщили в региональном отделении поискового отряда «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! Гайнулина Полина, 15 лет. Дата пропажи: 17.03.2024 год. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Октябрьский. Приметы: рост — 155 см, телосложение среднее, цвет глаз — зеленые, цвет волос — чëрные, короткие, до плеч», — написали волонтеры в группе отряда «ВКонтакте».
Поиском пропавшей также занимается отдел полиции № 1 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местоположении девочки, просят обращаться по телефонам +7 343 356 42 01 или 112, 102. Также можно сообщить о пропавшей руководителю поискового отряда по номеру +7 900 044 02 20 (Наталия).
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