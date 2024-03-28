В МВД рассказали о том, как установили машину террористов в «Крокусе»

Полицейские обнаружили автомобиль, на котором террористы скрылись из «Крокус Сити Холла», по видео. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Взломав дверь в помещение, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы», — сообщил Волк в telegram-канале. Уточняется, что информация была передана в оперативный штаб, благодаря чему был установлен маршрут передвижения подозреваемых.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта, заявил, что исполнителями являются радикальные исламисты, однако России интересует заказчик. В результате стрельбы и возгорания в здании погибли 143 человека.
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