В МВД рассказали о том, как установили машину террористов в «Крокусе»

МВД: полицейские установили машину террористов по видео в горящем «Крокусе»

28 марта 2024 в 06:14 Размер текста - 17 +

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Полицейские обнаружили автомобиль, на котором террористы скрылись из «Крокус Сити Холла», по видео. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Взломав дверь в помещение, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы», — сообщил Волк в telegram-канале. Уточняется, что информация была передана в оперативный штаб, благодаря чему был установлен маршрут передвижения подозреваемых. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта, заявил, что исполнителями являются радикальные исламисты, однако России интересует заказчик. В результате стрельбы и возгорания в здании погибли 143 человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские обнаружили автомобиль, на котором террористы скрылись из «Крокус Сити Холла», по видео. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Взломав дверь в помещение, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы», — сообщил Волк в telegram-канале. Уточняется, что информация была передана в оперативный штаб, благодаря чему был установлен маршрут передвижения подозреваемых. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта, заявил, что исполнителями являются радикальные исламисты, однако России интересует заказчик. В результате стрельбы и возгорания в здании погибли 143 человека.