Россия может возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле

Песков рассказал, возможно ли продолжение контактов с Украиной на площадках Стамбула
Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле при повышении уровня контактов между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поэтому эта работа тоже может и должна быть продолжена», — заявил представитель Кремля. Так он ответил на вопрос о том, могут ли быть продолжены переговоры в Стамбуле в случае повышения уровня переговоров РФ с Украиной.

Песков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин положительно оценил итоги работы российской переговорной группы по вопросам урегулирования с Украиной, которую возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Об этом он сообщил в интервью РИА "Новости" на полях десятого Восточного экономического форума во Владивостоке.

Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В этом году главной темой мероприятия стало международное сотрудничество для поддержания мира и процветания на Дальнем Востоке.

