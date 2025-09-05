Россия может возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле

Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле при повышении уровня контактов между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Поэтому эта работа тоже может и должна быть продолжена», — заявил представитель Кремля. Так он ответил на вопрос о том, могут ли быть продолжены переговоры в Стамбуле в случае повышения уровня переговоров РФ с Украиной.
Песков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин положительно оценил итоги работы российской переговорной группы по вопросам урегулирования с Украиной, которую возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Об этом он сообщил в интервью РИА "Новости" на полях десятого Восточного экономического форума во Владивостоке.
Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В этом году главной темой мероприятия стало международное сотрудничество для поддержания мира и процветания на Дальнем Востоке.
