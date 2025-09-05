Песков рассказал о подготовке ко встрече Путина и Зеленского

Проведению возможных высокоуровневых переговоров между Россией и Украиной должна предшествовать масштабная подготовительная работа. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Перед тем как встречаться на высоком или на высшем уровне нужно проделать огромное количество, скажем так, работы», — передает слова Пескова РИА Новости. По его словам, предстоит решить множество технических и более мелких вопросов, из которых складывается весь комплекс урегулирования.
Данное заявление прозвучало в ходе десятого Восточного экономического форума, который проходит в эти дни на площадке Дальневосточного федерального университета. Главной темой форума в этом году было заявлено сотрудничество ради мира и процветания на Дальнем Востоке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.