Песков рассказал, как Путин оценил работу Мединского на переговорах

По словам Пескова, Путин высоко оценивает работу переговорной группы
По словам Пескова, Путин высоко оценивает работу переговорной группы
Восточный экономический форум — 2025

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку эффективности работы российской переговорной группы с Украиной, которую возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Об этом 5 сентября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме.

«Президент очень высоко оценил результативность работы нашей переговорной группы РФ во главе с Мединским», — отметил Песков в интервью РИА Новости. Песков уточнил, что глава государства следит за процессом переговоров и лично оценивает динамику и итоги работы делегации.

Восточный экономический форум проходит на территории Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября. Главная тема форума «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Ранее Владимир Путин заявлял о готовности России обеспечить безопасность Украины и вести работу в этом направлении.

