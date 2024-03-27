27 марта 2024

В Челябинской области ФСБ раскрыла нарколабораторию. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, конопля, наркотики, обыск
УФСБ по региону ликвидировало нарколабораторию Фото:

В Челябинской области сотрудники УФСБ по региону задержали двух организаторов нарколаборатории. У мужчин изъяли более 14 килограммов наркотиков и реагенты, сообщили URA.RU в УФСБ по региону.

«Пресечена деятельность звена межрегиональной наркогруппировки. При задержании двух граждан России из незаконного оборота изъято около 14,5 кг наркотического средства, химическое оборудование и реагенты», — сообщили URA.RU в УФСБ.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 — части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Мужчины взяты под стражу и отправлены в СИЗО. Идет следствие и поиск других участников организованной преступной группы (ОПГ).

Нарколаборатория принадлежала межрегиональной группировке
Нарколаборатория принадлежала межрегиональной группировке
При задержании было изъято 14,5 кг наркотиков, оборудование и реагенты
При задержании было изъято 14,5 кг наркотиков, оборудование и реагенты

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В Челябинской области сотрудники УФСБ по региону задержали двух организаторов нарколаборатории. У мужчин изъяли более 14 килограммов наркотиков и реагенты, сообщили URA.RU в УФСБ по региону. «Пресечена деятельность звена межрегиональной наркогруппировки. При задержании двух граждан России из незаконного оборота изъято около 14,5 кг наркотического средства, химическое оборудование и реагенты», — сообщили URA.RU в УФСБ. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 — части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Мужчины взяты под стражу и отправлены в СИЗО. Идет следствие и поиск других участников организованной преступной группы (ОПГ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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