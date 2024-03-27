В Челябинской области сотрудники УФСБ по региону задержали двух организаторов нарколаборатории. У мужчин изъяли более 14 килограммов наркотиков и реагенты, сообщили URA.RU в УФСБ по региону.
«Пресечена деятельность звена межрегиональной наркогруппировки. При задержании двух граждан России из незаконного оборота изъято около 14,5 кг наркотического средства, химическое оборудование и реагенты», — сообщили URA.RU в УФСБ.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 — части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Мужчины взяты под стражу и отправлены в СИЗО. Идет следствие и поиск других участников организованной преступной группы (ОПГ).
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В Челябинской области сотрудники УФСБ по региону задержали двух организаторов нарколаборатории. У мужчин изъяли более 14 килограммов наркотиков и реагенты, сообщили URA.RU в УФСБ по региону. «Пресечена деятельность звена межрегиональной наркогруппировки. При задержании двух граждан России из незаконного оборота изъято около 14,5 кг наркотического средства, химическое оборудование и реагенты», — сообщили URA.RU в УФСБ. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 — части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Мужчины взяты под стражу и отправлены в СИЗО. Идет следствие и поиск других участников организованной преступной группы (ОПГ).