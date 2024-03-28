Создание единой европейской армии лишено смысла, заявил Барт ШевчикФото: Министерство обороны Великобритании
Создание единой армии Евросоюза (ЕС) невозможно, поскольку государства-члены имеют различные взгляды на конфликты. Об этом заявил старший научный сотрудник аналитического центра «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» Барт Шевчик.
«Единая армия ЕС невозможна как минимум до тех пор, пока объединение состоит из национальных государств, которые по-разному видят различные конфликты», — пишет Шевчик в статье для журнала Foreign Policy. Он добавил, что договориться о таком объединении будет крайне сложно из-за постоянных ссор и трений, а иметь общие вооруженные силы без возможности использовать их лишено смысла.
Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что НАТО не нужна сильная армия в Европе. Он указал, что основной бюджет НАТО расходуется на оружие и содержание военной инфраструктуры США, при этом расходы несет Европа. Михайлов также отметил, что США препятствуют созданию собственного военного альянса европейским членам НАТО, чтобы дорого продавать им свое оружие.
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Создание единой армии Евросоюза (ЕС) невозможно, поскольку государства-члены имеют различные взгляды на конфликты. Об этом заявил старший научный сотрудник аналитического центра «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» Барт Шевчик. «Единая армия ЕС невозможна как минимум до тех пор, пока объединение состоит из национальных государств, которые по-разному видят различные конфликты», — пишет Шевчик в статье для журнала Foreign Policy. Он добавил, что договориться о таком объединении будет крайне сложно из-за постоянных ссор и трений, а иметь общие вооруженные силы без возможности использовать их лишено смысла. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что НАТО не нужна сильная армия в Европе. Он указал, что основной бюджет НАТО расходуется на оружие и содержание военной инфраструктуры США, при этом расходы несет Европа. Михайлов также отметил, что США препятствуют созданию собственного военного альянса европейским членам НАТО, чтобы дорого продавать им свое оружие.