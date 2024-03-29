«Наркобарон» с Уралмаша получил мягкий срок

«Наркобарон» с Уралмаша Валерий Щербань отсидит в тюрьме три года, хотя ранее ему грозило 15 лет заключения. Об этом URA.RU рассказали в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга.
«[Его отправили на] три года шесть месяцев и десять дней в колонию общего режима. Была переквалификация на ч. 2 ст. 228 УК РФ», — уточнили в инстанции.
О задержании Щербаня URA.RU сообщало 18 января, изначально ему инкриминировали более жесткую статью — «покушение на сбыт в крупном размере» (228.1 УК РФ). Ранее Щербань уже был судим за наркотики. Следствие полагает, что изготовлением мефедрона он занимался у себя на дому, однако доказать это не удалось.
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