29 марта 2024

«Наркобарон» с Уралмаша получил мягкий срок

Екатеринбуржца, пойманного со ста граммами мефедрона, отправили в колонию
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, тюрьма, подсудимый, клетка, арест, наручники
Наркоторговец с Уралмаша отсидит всего три года Фото:

«Наркобарон» с Уралмаша Валерий Щербань отсидит в тюрьме три года, хотя ранее ему грозило 15 лет заключения. Об этом URA.RU рассказали в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга.

«[Его отправили на] три года шесть месяцев и десять дней в колонию общего режима. Была переквалификация на ч. 2 ст. 228 УК РФ», — уточнили в инстанции.

О задержании Щербаня URA.RU сообщало 18 января, изначально ему инкриминировали более жесткую статью — «покушение на сбыт в крупном размере» (228.1 УК РФ). Ранее Щербань уже был судим за наркотики. Следствие полагает, что изготовлением мефедрона он занимался у себя на дому, однако доказать это не удалось.

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«Наркобарон» с Уралмаша Валерий Щербань отсидит в тюрьме три года, хотя ранее ему грозило 15 лет заключения. Об этом URA.RU рассказали в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга. «[Его отправили на] три года шесть месяцев и десять дней в колонию общего режима. Была переквалификация на ч. 2 ст. 228 УК РФ», — уточнили в инстанции. О задержании Щербаня URA.RU сообщало 18 января, изначально ему инкриминировали более жесткую статью — «покушение на сбыт в крупном размере» (228.1 УК РФ). Ранее Щербань уже был судим за наркотики. Следствие полагает, что изготовлением мефедрона он занимался у себя на дому, однако доказать это не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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