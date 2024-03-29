29 марта 2024

На Свердловскую область надвигается мощный циклон

В Свердловскую область придет мокрый снег с дождем
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, пробка, трактор, автомобиль, движение, снегопад, трасса, дорога
В последний день марта в Свердловской области ожидается снег с дождем (архивное фото) Фото:

На Свердловскую область 31 марта придет циклон Matilda, который принесет снег с дождем. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.

«В воскресенье через территорию Свердловской области пройдет система атмосферных фронтов, связанная с циклоном, который движется вдоль арктического побережья Баренцева моря. Осадки в Свердловской области ожидаются в виде мокрого снега и дождя (до 2-5 мм за сутки). Снег наиболее вероятен в северных и западных районах области», — написал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Синоптик прогнозирует 31 марта также юго-западный ветер от трех до восьми метров в секунду. Температуру днем от +4 до +6 градусов, а ночью от +2 до +4.

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На Свердловскую область 31 марта придет циклон Matilda, который принесет снег с дождем. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «В воскресенье через территорию Свердловской области пройдет система атмосферных фронтов, связанная с циклоном, который движется вдоль арктического побережья Баренцева моря. Осадки в Свердловской области ожидаются в виде мокрого снега и дождя (до 2-5 мм за сутки). Снег наиболее вероятен в северных и западных районах области», — написал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Синоптик прогнозирует 31 марта также юго-западный ветер от трех до восьми метров в секунду. Температуру днем от +4 до +6 градусов, а ночью от +2 до +4.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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