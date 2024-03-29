На Свердловскую область надвигается мощный циклон

На Свердловскую область 31 марта придет циклон Matilda, который принесет снег с дождем. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.
«В воскресенье через территорию Свердловской области пройдет система атмосферных фронтов, связанная с циклоном, который движется вдоль арктического побережья Баренцева моря. Осадки в Свердловской области ожидаются в виде мокрого снега и дождя (до 2-5 мм за сутки). Снег наиболее вероятен в северных и западных районах области», — написал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Синоптик прогнозирует 31 марта также юго-западный ветер от трех до восьми метров в секунду. Температуру днем от +4 до +6 градусов, а ночью от +2 до +4.
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