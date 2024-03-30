Губернатор ХМАО рассказала о проекте слепого тревел-блогера

Слепой тревел-блогер снял шоу о ХМАО «Путешествие в темноте»

31 марта 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Реализация проекта «Путешествие в темноте» стала возможна благодаря гранту губернатора ХМАО Фото: Алексей Андронов © URA.RU Тревел-блогер из Урая (ХМАО) снял шоу о Югре с названием «Путешествие в темноте». Проект получил это имя не просто так — его автор в детстве лишился зрения, рассказала губернатор региона Наталья Комарова. «Блогер и путешественник из Урая Владимир Васкевич со съемочной группой снял тревел-шоу о Югре „Путешествие в темноте“. Свою идею югорчанин реализовал благодаря гранту губернатора Югры за победу в конкурсе „Медиа-Вышка 2023“. Название проекта связано с автором — в младенчестве Владимир потерял зрение», — написала Комарова в своем telegram-канале. Несмотря на то, что югорчанин лишился зрения, он побывал в 28 странах мира и 60 регионах России, а также блогер продюсирует инклюзивные проекты, проводит мотивационные стендапы и тренинги по инклюзивным коммуникациям. Свое путешествие по ХМАО он начал с катания на собачьих упряжках в Сургуте, после поехал в Ханты-Мансийск, где участвовал в мастер-классе директора Спортивной школы олимпийского резерва Югры Сергея Крянина. Выпуски «Путешествие в темноте» можно будет посмотреть на странице Владимира Васкевича в соцсети «ВКонтакте». Эксперты и тревел-блогеры, объехавшие всю Россию, отметили лучшие регионы для путешествий. Ими стали Югра, Приморский край и Мурманская область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тревел-блогер из Урая (ХМАО) снял шоу о Югре с названием «Путешествие в темноте». Проект получил это имя не просто так — его автор в детстве лишился зрения, рассказала губернатор региона Наталья Комарова. «Блогер и путешественник из Урая Владимир Васкевич со съемочной группой снял тревел-шоу о Югре „Путешествие в темноте“. Свою идею югорчанин реализовал благодаря гранту губернатора Югры за победу в конкурсе „Медиа-Вышка 2023“. Название проекта связано с автором — в младенчестве Владимир потерял зрение», — написала Комарова в своем telegram-канале. Несмотря на то, что югорчанин лишился зрения, он побывал в 28 странах мира и 60 регионах России, а также блогер продюсирует инклюзивные проекты, проводит мотивационные стендапы и тренинги по инклюзивным коммуникациям. Свое путешествие по ХМАО он начал с катания на собачьих упряжках в Сургуте, после поехал в Ханты-Мансийск, где участвовал в мастер-классе директора Спортивной школы олимпийского резерва Югры Сергея Крянина. Выпуски «Путешествие в темноте» можно будет посмотреть на странице Владимира Васкевича в соцсети «ВКонтакте». Эксперты и тревел-блогеры, объехавшие всю Россию, отметили лучшие регионы для путешествий. Ими стали Югра, Приморский край и Мурманская область.