01 апреля 2024

В Магнитогорске победителям викторины раздали шесть автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы президента, лотерея в Копейске
Билеты для участия в викторине можно было получить вблизи избирательных участков Фото:

Победителям викторины в Магнитогорске (Челябинская область) вручили шесть автомобилей «Лада Гранта». Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе мэрии.

«Шестеро счастливчиков смогли уехать из салона на уже своих новеньких „Грантах“. Каждому участнику после вручения ключей предложили ударить в колокол в честь отправки своего надежного „корабля“ в добрый путь», — сообщили в пресс-службе.

Магнитогорцы принимали участие в викторине в течение 15—17 марта на более чем 100 пунктах, расположенных вблизи избирательных участков, на которых проходили выборы президента страны. В качестве призов разыгрывались квартира, шесть автомобилей «Лада Гранта» белого цвета, 50 смартфонов, 50 планшетов и 20 телевизоров. Примечательно, что все расходы по уплате налогов взяли на себя организаторы.

Викторины в дни выборов состоялись во многих городах области. Так, в Челябинске разыграли три квартиры и 10 автомобилей, в Копейске — две «Лады Гранты», а в Миассе — «Ладу Весту» и iPhone.

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Победителям викторины в Магнитогорске (Челябинская область) вручили шесть автомобилей «Лада Гранта». Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе мэрии. «Шестеро счастливчиков смогли уехать из салона на уже своих новеньких „Грантах“. Каждому участнику после вручения ключей предложили ударить в колокол в честь отправки своего надежного „корабля“ в добрый путь», — сообщили в пресс-службе. Магнитогорцы принимали участие в викторине в течение 15—17 марта на более чем 100 пунктах, расположенных вблизи избирательных участков, на которых проходили выборы президента страны. В качестве призов разыгрывались квартира, шесть автомобилей «Лада Гранта» белого цвета, 50 смартфонов, 50 планшетов и 20 телевизоров. Примечательно, что все расходы по уплате налогов взяли на себя организаторы. Викторины в дни выборов состоялись во многих городах области. Так, в Челябинске разыграли три квартиры и 10 автомобилей, в Копейске — две «Лады Гранты», а в Миассе — «Ладу Весту» и iPhone.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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