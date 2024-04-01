В Магнитогорске победителям викторины раздали шесть автомобилей

Победителям викторины в Магнитогорске (Челябинская область) вручили шесть автомобилей «Лада Гранта». Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе мэрии.
«Шестеро счастливчиков смогли уехать из салона на уже своих новеньких „Грантах“. Каждому участнику после вручения ключей предложили ударить в колокол в честь отправки своего надежного „корабля“ в добрый путь», — сообщили в пресс-службе.
Магнитогорцы принимали участие в викторине в течение 15—17 марта на более чем 100 пунктах, расположенных вблизи избирательных участков, на которых проходили выборы президента страны. В качестве призов разыгрывались квартира, шесть автомобилей «Лада Гранта» белого цвета, 50 смартфонов, 50 планшетов и 20 телевизоров. Примечательно, что все расходы по уплате налогов взяли на себя организаторы.
Викторины в дни выборов состоялись во многих городах области. Так, в Челябинске разыграли три квартиры и 10 автомобилей, в Копейске — две «Лады Гранты», а в Миассе — «Ладу Весту» и iPhone.
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