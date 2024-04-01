Заключенный пермской колонии, где арестовали начальника, стал лучшим певцом

Заключенный ИК-29 признан лучшим певцом среди осужденных в Пермском крае

02 апреля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

В колониях Пермского края прошел песенный конкурс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В колониях Пермского края среди осужденных прошел этап всероссийского песенного конкурса «Калина красная». Победителем стал заключенный пермской ИК-29. Начальника этого учреждения Дмитрия Ассанова в марте задержали, обвинив в получении взятки. «В учреждениях ГУФСИН прошел первый этап Всероссийского конкурса среди осужденных „Калина красная“. Первое место присуждено осужденному ИК-29 (г. Пермь), исполнившему казачью песню „Когда мы были на войне“», — сообщает ГУФСИН по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве не называют имени певца, но отмечают, что в 2023 году он становился призером Всероссийского Дельфийского чемпионата среди осужденных, исполнив народную песню «Ойся ты ойся». Начальника ИК-29 Дмитрия Ассанова при подчиненных задержали в марте 2024 года. 20 марта суд отправил его в СМЗО. Ассанову вменяют получение взятки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В колониях Пермского края среди осужденных прошел этап всероссийского песенного конкурса «Калина красная». Победителем стал заключенный пермской ИК-29. Начальника этого учреждения Дмитрия Ассанова в марте задержали, обвинив в получении взятки. «В учреждениях ГУФСИН прошел первый этап Всероссийского конкурса среди осужденных „Калина красная“. Первое место присуждено осужденному ИК-29 (г. Пермь), исполнившему казачью песню „Когда мы были на войне“», — сообщает ГУФСИН по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве не называют имени певца, но отмечают, что в 2023 году он становился призером Всероссийского Дельфийского чемпионата среди осужденных, исполнив народную песню «Ойся ты ойся». Начальника ИК-29 Дмитрия Ассанова при подчиненных задержали в марте 2024 года. 20 марта суд отправил его в СМЗО. Ассанову вменяют получение взятки.