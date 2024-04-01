01 апреля 2024

Заключенный пермской колонии, где арестовали начальника, стал лучшим певцом

Заключенный ИК-29 признан лучшим певцом среди осужденных в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, колючая проволока, исправительная колония 1
В колониях Пермского края прошел песенный конкурс Фото:

В колониях Пермского края среди осужденных прошел этап всероссийского песенного конкурса «Калина красная». Победителем стал заключенный пермской ИК-29. Начальника этого учреждения Дмитрия Ассанова в марте задержали, обвинив в получении взятки.

«В учреждениях ГУФСИН прошел первый этап Всероссийского конкурса среди осужденных „Калина красная“. Первое место присуждено осужденному ИК-29 (г. Пермь), исполнившему казачью песню „Когда мы были на войне“», — сообщает ГУФСИН по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве не называют имени певца, но отмечают, что в 2023 году он становился призером Всероссийского Дельфийского чемпионата среди осужденных, исполнив народную песню «Ойся ты ойся».

Начальника ИК-29 Дмитрия Ассанова при подчиненных задержали в марте 2024 года. 20 марта суд отправил его в СМЗО. Ассанову вменяют получение взятки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В колониях Пермского края среди осужденных прошел этап всероссийского песенного конкурса «Калина красная». Победителем стал заключенный пермской ИК-29. Начальника этого учреждения Дмитрия Ассанова в марте задержали, обвинив в получении взятки. «В учреждениях ГУФСИН прошел первый этап Всероссийского конкурса среди осужденных „Калина красная“. Первое место присуждено осужденному ИК-29 (г. Пермь), исполнившему казачью песню „Когда мы были на войне“», — сообщает ГУФСИН по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве не называют имени певца, но отмечают, что в 2023 году он становился призером Всероссийского Дельфийского чемпионата среди осужденных, исполнив народную песню «Ойся ты ойся». Начальника ИК-29 Дмитрия Ассанова при подчиненных задержали в марте 2024 года. 20 марта суд отправил его в СМЗО. Ассанову вменяют получение взятки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...