Преподаватели ПГНИУ получат премии за отзывы студентов об учебе

03 апреля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Для профессорско-преподавательского состава ПГНИУ введены временные премиальные выплаты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) установил временные премиальные выплаты для профессорско-преподавательского состава. Теперь педагоги смогут получить премию за положительные отзывы от студентов. Приказ руководства ПГНИУ опубликован на сайте вуза. «Утвердить временное положение о премиальных выплатах за результаты учебной работы работникам из числа профессорско-преподавательского состава ФГАОУ „ПГНИУ“», — сказано в приказе. Коэффициенты надбавок варьируются и зависят от различных критериев оценки. К примеру, будет учитываться «удовлетворенность обучающегося дисциплиной, закрепленной за конкретным преподавателем». Также размер премии будет зависеть от успеваемости обучающихся и посещаемости занятий. В 2023 году в ПГНИУ изменили должностные оклады сотрудникам и педагогам вуза. Так, минимальный оклад для сотрудников университета составил 17200 рублей, а для декана — 67800 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) установил временные премиальные выплаты для профессорско-преподавательского состава. Теперь педагоги смогут получить премию за положительные отзывы от студентов. Приказ руководства ПГНИУ опубликован на сайте вуза. «Утвердить временное положение о премиальных выплатах за результаты учебной работы работникам из числа профессорско-преподавательского состава ФГАОУ „ПГНИУ“», — сказано в приказе. Коэффициенты надбавок варьируются и зависят от различных критериев оценки. К примеру, будет учитываться «удовлетворенность обучающегося дисциплиной, закрепленной за конкретным преподавателем». Также размер премии будет зависеть от успеваемости обучающихся и посещаемости занятий. В 2023 году в ПГНИУ изменили должностные оклады сотрудникам и педагогам вуза. Так, минимальный оклад для сотрудников университета составил 17200 рублей, а для декана — 67800 рублей.