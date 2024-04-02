02 апреля 2024

Преподаватели ПГНИУ получат премии за отзывы студентов об учебе

© Служба новостей «URA.RU»
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Годовщина теракта Тимура Бекмансурова в ПГНИУ. Пермь, студенческий кампус пгниу
Для профессорско-преподавательского состава ПГНИУ введены временные премиальные выплаты Фото:

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) установил временные премиальные выплаты для профессорско-преподавательского состава. Теперь педагоги смогут получить премию за положительные отзывы от студентов. Приказ руководства ПГНИУ опубликован на сайте вуза.

«Утвердить временное положение о премиальных выплатах за результаты учебной работы работникам из числа профессорско-преподавательского состава ФГАОУ „ПГНИУ“», — сказано в приказе. Коэффициенты надбавок варьируются и зависят от различных критериев оценки. К примеру, будет учитываться «удовлетворенность обучающегося дисциплиной, закрепленной за конкретным преподавателем». Также размер премии будет зависеть от успеваемости обучающихся и посещаемости занятий.

В 2023 году в ПГНИУ изменили должностные оклады сотрудникам и педагогам вуза. Так, минимальный оклад для сотрудников университета составил 17200 рублей, а для декана — 67800 рублей.

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Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) установил временные премиальные выплаты для профессорско-преподавательского состава. Теперь педагоги смогут получить премию за положительные отзывы от студентов. Приказ руководства ПГНИУ опубликован на сайте вуза. «Утвердить временное положение о премиальных выплатах за результаты учебной работы работникам из числа профессорско-преподавательского состава ФГАОУ „ПГНИУ“», — сказано в приказе. Коэффициенты надбавок варьируются и зависят от различных критериев оценки. К примеру, будет учитываться «удовлетворенность обучающегося дисциплиной, закрепленной за конкретным преподавателем». Также размер премии будет зависеть от успеваемости обучающихся и посещаемости занятий. В 2023 году в ПГНИУ изменили должностные оклады сотрудникам и педагогам вуза. Так, минимальный оклад для сотрудников университета составил 17200 рублей, а для декана — 67800 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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