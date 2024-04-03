Главу филиала «Россети Северный Кавказ» задержали в Дагестане

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Магомедхабиба Мухумаева обвиняют в мошенничестве Фото:

В Республике Дагестан задержали директора «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиба Мухумаева по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Дагестане задержан директор филиала „Россети Северный Кавказ“ Мухумаев», — заявил источник. Информацию передает РИА Новости.

Уточняется, что 3 апреля в здании «Россетей» прошли обыски по делу о мошенничестве. Позже в пресс-службе корпорации сообщили, что проверка была связана с работой организации, в которой работал Мухумаев.

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В Республике Дагестан задержали директора «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиба Мухумаева по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «В Дагестане задержан директор филиала „Россети Северный Кавказ“ Мухумаев», — заявил источник. Информацию передает РИА Новости. Уточняется, что 3 апреля в здании «Россетей» прошли обыски по делу о мошенничестве. Позже в пресс-службе корпорации сообщили, что проверка была связана с работой организации, в которой работал Мухумаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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