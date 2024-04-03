Главу филиала «Россети Северный Кавказ» задержали в Дагестане

03 апреля 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Магомедхабиба Мухумаева обвиняют в мошенничестве Фото: Илья Московец © URA.RU В Республике Дагестан задержали директора «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиба Мухумаева по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «В Дагестане задержан директор филиала „Россети Северный Кавказ“ Мухумаев», — заявил источник. Информацию передает РИА Новости. Уточняется, что 3 апреля в здании «Россетей» прошли обыски по делу о мошенничестве. Позже в пресс-службе корпорации сообщили, что проверка была связана с работой организации, в которой работал Мухумаев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Республике Дагестан задержали директора «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиба Мухумаева по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «В Дагестане задержан директор филиала „Россети Северный Кавказ“ Мухумаев», — заявил источник. Информацию передает РИА Новости. Уточняется, что 3 апреля в здании «Россетей» прошли обыски по делу о мошенничестве. Позже в пресс-службе корпорации сообщили, что проверка была связана с работой организации, в которой работал Мухумаев.