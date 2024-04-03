Главу филиала «Россети Северный Кавказ» задержали в Дагестане

Магомедхабиба Мухумаева обвиняют в мошенничестве
В Республике Дагестан задержали директора «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиба Мухумаева по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«В Дагестане задержан директор филиала „Россети Северный Кавказ“ Мухумаев», — заявил источник. Информацию передает РИА Новости.
Уточняется, что 3 апреля в здании «Россетей» прошли обыски по делу о мошенничестве. Позже в пресс-службе корпорации сообщили, что проверка была связана с работой организации, в которой работал Мухумаев.
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