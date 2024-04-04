Губернатор Махонин пообещал жителям сел отремонтировать дорогу и решить проблему с водой

В Пермском крае власти выделят деньги на строительство водопровода в Неволино

04 апреля 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Асфальтирование дороги будет проведено до конца лета, пообещал Дмитрий Махонин Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В деревне Ясыри Пермского края будет отремонтирована дорога, я в селе Неволино отремонтируют водопровод. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Глава региона написал, что провел традиционный прием жителей в приемной президента РФ. «В деревне Ясыри главная дорога находится в удручающем состоянии. Проблемой всех жителей поделился Максим Владимирович. Договорились, что уже до конца лета заасфальтируем больше километра дороги по ул. Казанский тракт и проезд к новому детскому саду», — заверил Махонин. В свою очередь жительница села Лобаново рассказала губернатору о том, что здание местной больницы нуждается в ремонте. В 2023 году был приведен в порядок третий этаж терапевтического отделения стационара. До конца мая работы запланированы на втором этаже здания, отмечается в telegram-канале губернатора. В селе Неволино этим летом будет решена проблема с водоснабжением. Жительница села Юлия сообщила главе Прикамья о частых перебоях с подачей воды особенно в летний период. По словам Махонина, ремонт водопровода будет проведен в рамках региональной программы «Комфортный край». Также губернатор Прикамья пообещал решить вопрос с обеспечением хоккейной площадки в пермском парке «Оранжевое лето» теплой раздевалкой. Сейчас горожанам, которые посещают каток, приходится переодеваться на улице. А в деревне Верещагино Очерского округа установят базовую станцию сотовой связи стандарта 4G. Таким образом местные жители избавятся от проблем с доступом в интернет. После выполнения работ министр информационного развития и связи Пермского края лично проверить устойчивость сигнала, пообещал Махонин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Ясыри Пермского края будет отремонтирована дорога, я в селе Неволино отремонтируют водопровод. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Глава региона написал, что провел традиционный прием жителей в приемной президента РФ. «В деревне Ясыри главная дорога находится в удручающем состоянии. Проблемой всех жителей поделился Максим Владимирович. Договорились, что уже до конца лета заасфальтируем больше километра дороги по ул. Казанский тракт и проезд к новому детскому саду», — заверил Махонин. В свою очередь жительница села Лобаново рассказала губернатору о том, что здание местной больницы нуждается в ремонте. В 2023 году был приведен в порядок третий этаж терапевтического отделения стационара. До конца мая работы запланированы на втором этаже здания, отмечается в telegram-канале губернатора. В селе Неволино этим летом будет решена проблема с водоснабжением. Жительница села Юлия сообщила главе Прикамья о частых перебоях с подачей воды особенно в летний период. По словам Махонина, ремонт водопровода будет проведен в рамках региональной программы «Комфортный край». Также губернатор Прикамья пообещал решить вопрос с обеспечением хоккейной площадки в пермском парке «Оранжевое лето» теплой раздевалкой. Сейчас горожанам, которые посещают каток, приходится переодеваться на улице. А в деревне Верещагино Очерского округа установят базовую станцию сотовой связи стандарта 4G. Таким образом местные жители избавятся от проблем с доступом в интернет. После выполнения работ министр информационного развития и связи Пермского края лично проверить устойчивость сигнала, пообещал Махонин.