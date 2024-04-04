Суд ужесточил наказание подростку по делу о поджоге трансформаторной подстанции

Подростку из города Чайковский Пермского края, проходящему по делу о заказных поджогах, ужесточили наказание. Суд ограничил юноше свободу на срок 1 год 8 месяцев.
«Пермский краевой суд ужесточил приговор подростку из Чайковского, снимавшего, как его друг поджигает трансформаторные подстанции. Молодому человеку ограничили свободу на 1 год 8 месяцев», — пишет Properm. Двое юношей были задержаны сотрудниками УФСБ в марте 2023 года после поджога трансформаторной подстанции. Из-за-действий подростков центр Чайковского оказался обесточенным.
В полиции задержанные признались в содеянном и заявили, что их действиями руководил некий «работодатель». За совершение поджогов молодым людям пообещали денежное вознаграждение. Суд дважды рассматривал дело в отношении молодых людей. При этом изначально полиция рассматривала возможность прекращения уголовного дела в отношении несовершеннолетних, отмечает Properm.
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Подростку из города Чайковский Пермского края, проходящему по делу о заказных поджогах, ужесточили наказание. Суд ограничил юноше свободу на срок 1 год 8 месяцев. «Пермский краевой суд ужесточил приговор подростку из Чайковского, снимавшего, как его друг поджигает трансформаторные подстанции. Молодому человеку ограничили свободу на 1 год 8 месяцев», — пишет Properm. Двое юношей были задержаны сотрудниками УФСБ в марте 2023 года после поджога трансформаторной подстанции. Из-за-действий подростков центр Чайковского оказался обесточенным. В полиции задержанные признались в содеянном и заявили, что их действиями руководил некий «работодатель». За совершение поджогов молодым людям пообещали денежное вознаграждение. Суд дважды рассматривал дело в отношении молодых людей. При этом изначально полиция рассматривала возможность прекращения уголовного дела в отношении несовершеннолетних, отмечает Properm.