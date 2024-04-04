Челябинский губернатор Текслер отреагировал на покушение на мурманского коллегу

Челябинский губернатор Алексей Текслер пожелал выздоровления главе Мурманской области Андрею Чибису. Об этом сообщили URA.RU 5 апреля в пресс-службе правительства региона.
«Узнал о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Желаю коллеге скорейшего выздоровления, его семье сил и стойкости. Верю, что Андрей сделает еще много полезного для региона и его жителей», — цитирует Текслера его пресс-служба.
Инцидент произошел вечером 4 апреля. После встречи Чибиса с жителями в ДК «Строитель» в Апатитах на него набросился мужчина. Губернатора госпитализировали с ножевым ранением живот, нападавшего задержали. Как выяснилось, он работает на РЖД и ранее уже бросался с ножом на коллегу. Как заявил следователям 42-летний Александр Быданов, напасть на губернатора его якобы подтолкнул «голос в голове».
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