Челябинский губернатор Текслер отреагировал на покушение на мурманского коллегу

Глава Челябинской области пожелал выздоровления Чибису после нападения

05 апреля 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер пожелал скорейшего выздоровления мурманскому губернатору Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом Челябинский губернатор Алексей Текслер пожелал выздоровления главе Мурманской области Андрею Чибису. Об этом сообщили URA.RU 5 апреля в пресс-службе правительства региона. «Узнал о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Желаю коллеге скорейшего выздоровления, его семье сил и стойкости. Верю, что Андрей сделает еще много полезного для региона и его жителей», — цитирует Текслера его пресс-служба. Инцидент произошел вечером 4 апреля. После встречи Чибиса с жителями в ДК «Строитель» в Апатитах на него набросился мужчина. Губернатора госпитализировали с ножевым ранением живот, нападавшего задержали. Как выяснилось, он работает на РЖД и ранее уже бросался с ножом на коллегу. Как заявил следователям 42-летний Александр Быданов, напасть на губернатора его якобы подтолкнул «голос в голове». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский губернатор Алексей Текслер пожелал выздоровления главе Мурманской области Андрею Чибису. Об этом сообщили URA.RU 5 апреля в пресс-службе правительства региона. «Узнал о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Желаю коллеге скорейшего выздоровления, его семье сил и стойкости. Верю, что Андрей сделает еще много полезного для региона и его жителей», — цитирует Текслера его пресс-служба. Инцидент произошел вечером 4 апреля. После встречи Чибиса с жителями в ДК «Строитель» в Апатитах на него набросился мужчина. Губернатора госпитализировали с ножевым ранением живот, нападавшего задержали. Как выяснилось, он работает на РЖД и ранее уже бросался с ножом на коллегу. Как заявил следователям 42-летний Александр Быданов, напасть на губернатора его якобы подтолкнул «голос в голове».