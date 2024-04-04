04 апреля 2024

Челябинский губернатор Текслер отреагировал на покушение на мурманского коллегу

Глава Челябинской области пожелал выздоровления Чибису после нападения
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел новые автобусы. Челябинск, текслер алексей, топ
Алексей Текслер пожелал скорейшего выздоровления мурманскому губернатору Фото:
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Губернатора Мурманской области ранили ножом

Челябинский губернатор Алексей Текслер пожелал выздоровления главе Мурманской области Андрею Чибису. Об этом сообщили URA.RU 5 апреля в пресс-службе правительства региона.

«Узнал о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Желаю коллеге скорейшего выздоровления, его семье сил и стойкости. Верю, что Андрей сделает еще много полезного для региона и его жителей», — цитирует Текслера его пресс-служба.

Инцидент произошел вечером 4 апреля. После встречи Чибиса с жителями в ДК «Строитель» в Апатитах на него набросился мужчина. Губернатора госпитализировали с ножевым ранением живот, нападавшего задержали. Как выяснилось, он работает на РЖД и ранее уже бросался с ножом на коллегу. Как заявил следователям 42-летний Александр Быданов, напасть на губернатора его якобы подтолкнул «голос в голове».

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Челябинский губернатор Алексей Текслер пожелал выздоровления главе Мурманской области Андрею Чибису. Об этом сообщили URA.RU 5 апреля в пресс-службе правительства региона. «Узнал о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Желаю коллеге скорейшего выздоровления, его семье сил и стойкости. Верю, что Андрей сделает еще много полезного для региона и его жителей», — цитирует Текслера его пресс-служба. Инцидент произошел вечером 4 апреля. После встречи Чибиса с жителями в ДК «Строитель» в Апатитах на него набросился мужчина. Губернатора госпитализировали с ножевым ранением живот, нападавшего задержали. Как выяснилось, он работает на РЖД и ранее уже бросался с ножом на коллегу. Как заявил следователям 42-летний Александр Быданов, напасть на губернатора его якобы подтолкнул «голос в голове».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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