Федеральный министр летит в Нижний Тагил проверять реформу Куйвашева

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ИННОПРОМ-2023. День второй. Екатеринбург, фальков валерий
Валерий Фальков посетит Нижний Тагил, где проверит работу техникумов и УВЗ Фото:

Нижний Тагил (Свердловская область) 8 апреля с рабочим визитом посетит министр науки и просвещения РФ Валерий Фальков. Ключевой пункт его программы — обсуждение подготовки специалистов для предприятий, рассказал URA.RU осведомленный источник. В регионе она идет по особому сценарию, который в прошлом году начал внедрять губернатор Евгений Куйвашев.

«Фальков планирует посетить техникумы, которые участвуют в реформе среднего профессионального образования, а также „Уралвагонзавод“», — рассказал собеседник, знакомый с деталями поездки. Апробация новой модели управления средним профессиональным образованием стартовала в сентябре 2023 года.

Она подразумевает, что все отраслевые техникумы и колледжи региона будут находиться под контролем соответствующих министерств. В число пилотных вошли 22 учреждения. В Нижнем Тагиле это техникум металлообрабатывающих производств и сервиса, отошедший областному министерству промышленности. Считается, что реформа поможет решить проблему дефицита кадров.

В феврале в Нижний Тагил прилетал президент России Владимир Путин. Помимо «Уралвагонзавода» он посетил школу №32, отремонтированную по нацпрограмме.

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Нижний Тагил (Свердловская область) 8 апреля с рабочим визитом посетит министр науки и просвещения РФ Валерий Фальков. Ключевой пункт его программы — обсуждение подготовки специалистов для предприятий, рассказал URA.RU осведомленный источник. В регионе она идет по особому сценарию, который в прошлом году начал внедрять губернатор Евгений Куйвашев. «Фальков планирует посетить техникумы, которые участвуют в реформе среднего профессионального образования, а также „Уралвагонзавод“», — рассказал собеседник, знакомый с деталями поездки. Апробация новой модели управления средним профессиональным образованием стартовала в сентябре 2023 года. Она подразумевает, что все отраслевые техникумы и колледжи региона будут находиться под контролем соответствующих министерств. В число пилотных вошли 22 учреждения. В Нижнем Тагиле это техникум металлообрабатывающих производств и сервиса, отошедший областному министерству промышленности. Считается, что реформа поможет решить проблему дефицита кадров. В феврале в Нижний Тагил прилетал президент России Владимир Путин. Помимо «Уралвагонзавода» он посетил школу №32, отремонтированную по нацпрограмме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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