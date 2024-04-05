Федеральный министр летит в Нижний Тагил проверять реформу Куйвашева

Валерий Фальков посетит Нижний Тагил, где проверит работу техникумов и УВЗ Фото: Илья Московец © URA.RU

Нижний Тагил (Свердловская область) 8 апреля с рабочим визитом посетит министр науки и просвещения РФ Валерий Фальков. Ключевой пункт его программы — обсуждение подготовки специалистов для предприятий, рассказал URA.RU осведомленный источник. В регионе она идет по особому сценарию, который в прошлом году начал внедрять губернатор Евгений Куйвашев.

«Фальков планирует посетить техникумы, которые участвуют в реформе среднего профессионального образования, а также „Уралвагонзавод“», — рассказал собеседник, знакомый с деталями поездки. Апробация новой модели управления средним профессиональным образованием стартовала в сентябре 2023 года.

Она подразумевает, что все отраслевые техникумы и колледжи региона будут находиться под контролем соответствующих министерств. В число пилотных вошли 22 учреждения. В Нижнем Тагиле это техникум металлообрабатывающих производств и сервиса, отошедший областному министерству промышленности. Считается, что реформа поможет решить проблему дефицита кадров.

В феврале в Нижний Тагил прилетал президент России Владимир Путин. Помимо «Уралвагонзавода» он посетил школу №32, отремонтированную по нацпрограмме.