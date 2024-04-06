К инаугурации Путина презентуют новую версию его служебного авто

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Проезд кортежа президента России Владимира Путина по улицам Екатеринбурга. Екатеринбург , аурус, aurus, кортеж
Денис Мантуров подтвердил, что Вадимир Путин будет на новой версии Aurus Senat Фото:

На предстоящей инаугурации президента России Владимира Путина будет представлена рестайлинговая версия автомобиля Aurus Senat. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромтога РФ Денис Мантуров.

«Конечно», — ответил Мантуров на вопрос о присутствии обновленного Aurus на инаугурационной церемонии президента РФ. Слова передает ТАСС.

Ранее Мантуров заявлял о планах начала производства новой версии Aurus Senat. Ожидается, что первые продажи новых моделей пройдут уже в 2025 году.

Aurus является первым российским брендом автомобилей класса «люкс». Проект под кодовым названием «Кортеж» осуществляется государственным институтом НАМИ при поддержке группы «Соллерс» и фонда Tawazun из ОАЭ.

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На предстоящей инаугурации президента России Владимира Путина будет представлена рестайлинговая версия автомобиля Aurus Senat. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромтога РФ Денис Мантуров. «Конечно», — ответил Мантуров на вопрос о присутствии обновленного Aurus на инаугурационной церемонии президента РФ. Слова передает ТАСС. Ранее Мантуров заявлял о планах начала производства новой версии Aurus Senat. Ожидается, что первые продажи новых моделей пройдут уже в 2025 году. Aurus является первым российским брендом автомобилей класса «люкс». Проект под кодовым названием «Кортеж» осуществляется государственным институтом НАМИ при поддержке группы «Соллерс» и фонда Tawazun из ОАЭ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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