Политика Власть К инаугурации Путина презентуют новую версию его служебного авто 06 апреля 2024 в 16:10 Размер текста - 17 + Денис Мантуров подтвердил, что Вадимир Путин будет на новой версии Aurus Senat Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На предстоящей инаугурации президента России Владимира Путина будет представлена рестайлинговая версия автомобиля Aurus Senat. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромтога РФ Денис Мантуров. «Конечно», — ответил Мантуров на вопрос о присутствии обновленного Aurus на инаугурационной церемонии президента РФ. Слова передает ТАСС. Ранее Мантуров заявлял о планах начала производства новой версии Aurus Senat. Ожидается, что первые продажи новых моделей пройдут уже в 2025 году. Aurus является первым российским брендом автомобилей класса «люкс». Проект под кодовым названием «Кортеж» осуществляется государственным институтом НАМИ при поддержке группы «Соллерс» и фонда Tawazun из ОАЭ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На предстоящей инаугурации президента России Владимира Путина будет представлена рестайлинговая версия автомобиля Aurus Senat. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромтога РФ Денис Мантуров. «Конечно», — ответил Мантуров на вопрос о присутствии обновленного Aurus на инаугурационной церемонии президента РФ. Слова передает ТАСС. Ранее Мантуров заявлял о планах начала производства новой версии Aurus Senat. Ожидается, что первые продажи новых моделей пройдут уже в 2025 году. Aurus является первым российским брендом автомобилей класса «люкс». Проект под кодовым названием «Кортеж» осуществляется государственным институтом НАМИ при поддержке группы «Соллерс» и фонда Tawazun из ОАЭ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям