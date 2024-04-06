К инаугурации Путина презентуют новую версию его служебного авто

На предстоящей инаугурации президента России Владимира Путина будет представлена рестайлинговая версия автомобиля Aurus Senat. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромтога РФ Денис Мантуров.
«Конечно», — ответил Мантуров на вопрос о присутствии обновленного Aurus на инаугурационной церемонии президента РФ. Слова передает ТАСС.
Ранее Мантуров заявлял о планах начала производства новой версии Aurus Senat. Ожидается, что первые продажи новых моделей пройдут уже в 2025 году.
Aurus является первым российским брендом автомобилей класса «люкс». Проект под кодовым названием «Кортеж» осуществляется государственным институтом НАМИ при поддержке группы «Соллерс» и фонда Tawazun из ОАЭ.
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