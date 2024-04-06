В Златоусте затопило новый стадион

В Златоусте (Челябинская область) из-за паводка затопило физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ), который был построен два года назад у бывшей школы №33. Об этом URA.RU сообщили жители.
«Стадион начало подтапливать сразу после его строительства — отсутствуют ливневые стоки. Летом дождь пройдет, площадка превращается в бассейн. А сейчас там целое озеро», — рассказал URA.RU читатель.
В пресс-службе мэрии Златоуста URA.RU заявили, что работы по устройству дренажной системы всего поля запланированы на текущий год. На эти цели предусмотрено финансирование.
«Златоуст в этом году абсолютный рекордсмен в регионе по количеству снега. Понятно, что подобные локальные подтопления неизбежны и мы работаем по их устранению», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на строительство стадиона было выделено около 21 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. В рамках программы проекта «Детский спорт» на стадионе появилось поле для мини-футбола с искусственным покрытием, игровой корт, беговые дорожки и снаряды для воркаута.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!