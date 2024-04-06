06 апреля 2024

В Златоусте затопило новый стадион

© Служба новостей «URA.RU»
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Полноводие. Курган, половодье, наводнение
Стадион строили в рамках проекта «Детский спорт» Фото:
новость из сюжета
Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В Златоусте (Челябинская область) из-за паводка затопило физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ), который был построен два года назад у бывшей школы №33. Об этом URA.RU сообщили жители.

«Стадион начало подтапливать сразу после его строительства — отсутствуют ливневые стоки. Летом дождь пройдет, площадка превращается в бассейн. А сейчас там целое озеро», — рассказал URA.RU читатель.

В пресс-службе мэрии Златоуста URA.RU заявили, что работы по устройству дренажной системы всего поля запланированы на текущий год. На эти цели предусмотрено финансирование.

«Златоуст в этом году абсолютный рекордсмен в регионе по количеству снега. Понятно, что подобные локальные подтопления неизбежны и мы работаем по их устранению», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на строительство стадиона было выделено около 21 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. В рамках программы проекта «Детский спорт» на стадионе появилось поле для мини-футбола с искусственным покрытием, игровой корт, беговые дорожки и снаряды для воркаута.

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В Златоусте (Челябинская область) из-за паводка затопило физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ), который был построен два года назад у бывшей школы №33. Об этом URA.RU сообщили жители. «Стадион начало подтапливать сразу после его строительства — отсутствуют ливневые стоки. Летом дождь пройдет, площадка превращается в бассейн. А сейчас там целое озеро», — рассказал URA.RU читатель. В пресс-службе мэрии Златоуста URA.RU заявили, что работы по устройству дренажной системы всего поля запланированы на текущий год. На эти цели предусмотрено финансирование. «Златоуст в этом году абсолютный рекордсмен в регионе по количеству снега. Понятно, что подобные локальные подтопления неизбежны и мы работаем по их устранению», — отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что на строительство стадиона было выделено около 21 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. В рамках программы проекта «Детский спорт» на стадионе появилось поле для мини-футбола с искусственным покрытием, игровой корт, беговые дорожки и снаряды для воркаута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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