В ХМАО начали работу суда на воздушных подушках

Между Ханты-Мансийском и труднодоступными населенными пунктами начали курсировать суда на воздушных подушках. Власти округа сообщили в соцсети, что работают четыре направления.
«В Югре начались межсезонные рейсы судов на воздушных подушках. В настоящее время открыты четыре направления. Транспорт будет курсировать между Ханты-Мансийском и труднодоступными населенными пунктами», — сообщается в telegram-канале властей ХМАО.
Первые рейсы уже отправились до Троицы, Пырьяха, Кышика и Нялинского. Перевозки осуществляет «Северречфлот». По прогнозу окружного гидрометцентра реки в Югре освободятся ото льда на неделю раньше привычного срока.
С 27 марта 2024 года «Северречфлот» приступил к прокладыванию трасс для перевозок пассажиров и багажа на судах на воздушной подушке в Ханты-Мансийском районе. Движения планировалось начать в первых числах апреля.
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