06 апреля 2024

В ХМАО начали работу суда на воздушных подушках

© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард-Лабытнанги, воздушные подушки, переправа, воздушная подушка
В Ханты-Мансийском районе перевозки осуществляются по четырем маршрутам Фото:

Между Ханты-Мансийском и труднодоступными населенными пунктами начали курсировать суда на воздушных подушках. Власти округа сообщили в соцсети, что работают четыре направления.

«В Югре начались межсезонные рейсы судов на воздушных подушках. В настоящее время открыты четыре направления. Транспорт будет курсировать между Ханты-Мансийском и труднодоступными населенными пунктами», — сообщается в telegram-канале властей ХМАО.

Первые рейсы уже отправились до Троицы, Пырьяха, Кышика и Нялинского. Перевозки осуществляет «Северречфлот». По прогнозу окружного гидрометцентра реки в Югре освободятся ото льда на неделю раньше привычного срока.

С 27 марта 2024 года «Северречфлот» приступил к прокладыванию трасс для перевозок пассажиров и багажа на судах на воздушной подушке в Ханты-Мансийском районе. Движения планировалось начать в первых числах апреля.

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Между Ханты-Мансийском и труднодоступными населенными пунктами начали курсировать суда на воздушных подушках. Власти округа сообщили в соцсети, что работают четыре направления. «В Югре начались межсезонные рейсы судов на воздушных подушках. В настоящее время открыты четыре направления. Транспорт будет курсировать между Ханты-Мансийском и труднодоступными населенными пунктами», — сообщается в telegram-канале властей ХМАО. Первые рейсы уже отправились до Троицы, Пырьяха, Кышика и Нялинского. Перевозки осуществляет «Северречфлот». По прогнозу окружного гидрометцентра реки в Югре освободятся ото льда на неделю раньше привычного срока. С 27 марта 2024 года «Северречфлот» приступил к прокладыванию трасс для перевозок пассажиров и багажа на судах на воздушной подушке в Ханты-Мансийском районе. Движения планировалось начать в первых числах апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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