В ХМАО начали работу суда на воздушных подушках

07 апреля 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийском районе перевозки осуществляются по четырем маршрутам Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Между Ханты-Мансийском и труднодоступными населенными пунктами начали курсировать суда на воздушных подушках. Власти округа сообщили в соцсети, что работают четыре направления. «В Югре начались межсезонные рейсы судов на воздушных подушках. В настоящее время открыты четыре направления. Транспорт будет курсировать между Ханты-Мансийском и труднодоступными населенными пунктами», — сообщается в telegram-канале властей ХМАО. Первые рейсы уже отправились до Троицы, Пырьяха, Кышика и Нялинского. Перевозки осуществляет «Северречфлот». По прогнозу окружного гидрометцентра реки в Югре освободятся ото льда на неделю раньше привычного срока. С 27 марта 2024 года «Северречфлот» приступил к прокладыванию трасс для перевозок пассажиров и багажа на судах на воздушной подушке в Ханты-Мансийском районе. Движения планировалось начать в первых числах апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Между Ханты-Мансийском и труднодоступными населенными пунктами начали курсировать суда на воздушных подушках. Власти округа сообщили в соцсети, что работают четыре направления. «В Югре начались межсезонные рейсы судов на воздушных подушках. В настоящее время открыты четыре направления. Транспорт будет курсировать между Ханты-Мансийском и труднодоступными населенными пунктами», — сообщается в telegram-канале властей ХМАО. Первые рейсы уже отправились до Троицы, Пырьяха, Кышика и Нялинского. Перевозки осуществляет «Северречфлот». По прогнозу окружного гидрометцентра реки в Югре освободятся ото льда на неделю раньше привычного срока. С 27 марта 2024 года «Северречфлот» приступил к прокладыванию трасс для перевозок пассажиров и багажа на судах на воздушной подушке в Ханты-Мансийском районе. Движения планировалось начать в первых числах апреля.